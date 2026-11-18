"Mi pareja actual tenía un novio que era fanático de Mala Fama y empezó a llevarla a vernos", relató el músico.

El primer encuentro personal se produjo después de un recital en San Bernardo. Según recordó, Berenice se acercó a saludarlo cuando él estaba en la camioneta de la banda, conocida como la Trafic.

En ese momento, ella todavía mantenía su relación anterior. Incluso, Coronel contó que el entonces novio habría comenzado a sospechar que entre ambos podía surgir algo más.

"Para mí que vos te estás enamorando de este tipo", habría sido el comentario que el hombre le hizo a Berenice, según reconstruyó el cantante.

Frente a la posibilidad de que su relato generara interpretaciones sobre el comienzo del romance, Coronel aclaró: "Yo no entré a ningún lado. Ella después empezó a venir con su mamá".

La repercusión de las declaraciones de Hernán Coronel también dio lugar a versiones sobre una supuesta discusión entre la pareja en los camarines, relacionada con los comentarios que el músico había hecho sobre sus relaciones anteriores.

Sin embargo, Berenice salió a desmentir esas especulaciones durante una conversación con Yanina Latorre. Allí explicó que ni siquiera había podido presenciar la grabación de PH, aunque había acompañado a su pareja hasta el canal.

"Ni siquiera pude asistir a la grabación; lo acompañé hasta el canal, me hubiera gustado presenciar y ver a todos grabando, pero me dijeron que me tenía que correr", aclaró.

Además, negó que hubiera existido una discusión por las declaraciones de Coronel o por las referencias a su expareja.

"Nunca discutimos ni por eso ni por nada", aseguró.

De esta manera, Berenice buscó terminar con las versiones de una posible crisis sentimental y negó que los comentarios del cantante hubieran provocado un conflicto entre ellos.

Mientras su vida personal genera curiosidad, Hernán Coronel atraviesa una etapa de mayor exposición gracias a su participación en MasterChef Celebrity, el reality gastronómico de Telefe.

Al frente de Mala Fama, el músico construyó una identidad artística reconocible dentro de la cumbia villera argentina. Su estilo, sus canciones y su personalidad lo convirtieron en uno de los nombres característicos del género.

Ahora, su paso por la televisión permite conocer aspectos menos habituales de su vida privada. Entre ellos, la historia con Berenice, una mujer que mantiene un perfil bajo, se dedica al tarot y cuyo romance con el cantante comenzó, curiosamente, en los recitales de la banda.