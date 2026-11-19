Su cuerpo presenta una forma ovalada, una superficie lisa y brillante y una coloración que puede variar entre el negro intenso y el marrón oscuro.

Aunque tiene similitudes con otras especies del mismo género, los científicos encontraron diferencias anatómicas que permitieron determinar que se trataba de una especie hasta ahora no descripta. Una de las comparaciones más importantes se realizó con el Bothynus ovalatus, un escarabajo de características semejantes.

Sin embargo, la nueva especie presenta un cuerpo más ancho y robusto, además de particularidades en sus patas y estructuras reproductivas que permiten distinguirla de sus parientes cercanos.

En los machos, por ejemplo, una de las uñas de las patas delanteras se divide en dos ramas de diferente tamaño, mientras que las hembras presentan una estructura más simple. Estas diferencias resultaron fundamentales para que los especialistas pudieran establecer su identidad científica.

Quiénes son los científicos argentinos que descubrieron el Bothynus indiosolari

El trabajo fue realizado por los investigadores Tomás Favier Dubois, Mariano Ibarra Polesel y Matías Ricardo Urcola, quienes participaron en el estudio y la descripción taxonómica de la especie.

Los especialistas analizaron ejemplares procedentes del norte argentino y compararon sus características con las de otros escarabajos conocidos. Los resultados permitieron incorporar formalmente al Bothynus indiosolari a la clasificación científica.

La investigación también aporta nuevos conocimientos sobre la diversidad de escarabajos de la Argentina, particularmente en regiones donde todavía existen especies poco estudiadas.

El hallazgo pone de relieve la importancia de continuar explorando los ecosistemas del norte del país, donde los científicos consideran que aún queda una gran cantidad de organismos por identificar.

Por qué decidieron ponerle el nombre del Indio Solari

En el trabajo científico, los autores explicaron que la denominación constituye un reconocimiento a sus contribuciones artísticas, su legado cultural y su influencia sobre distintas generaciones de argentinos.

De esta manera, el nombre del Indio Solari quedó incorporado oficialmente a la clasificación de una especie animal, un reconocimiento singular que trasciende los escenarios y los discos.