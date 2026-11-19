Por su parte, Rauany Barcellos, ex pareja del arquero, está en su octavo mes de gestación. La noticia de su embarazo se había anunciado en julio, luego de que la relación formal con Souza terminara en abril. Si bien el embarazo ocurrió casi en simultáneo con la separación, el entorno del futbolista aclaró que la gestación correspondía a una etapa previa al fin del compromiso.

El presente deportivo del arquero brasileño

A pesar del revuelo en su vida privada, Hugo Souza mantiene su rol como arquero titular de Corinthians. Nacido en Río de Janeiro, surgió de las divisiones inferiores del Flamengo, donde dio el salto a primera división en 2020. Tras ganar varios títulos con el club carioca y tener un paso por el Chaves de Portugal, regresó a Brasil para defender el arco del Timão, donde se ha ganado la titularidad gracias a su imponente físico y sus reflejos.