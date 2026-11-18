Pero esta publicación no fue un episodio aislado. A sus 38 años, Antonela mantiene una rutina de entrenamiento de entre cinco y seis días por semana, con sesiones que suelen durar entre una hora y una hora y media.

Su planificación combina ejercicios de fuerza con pesas y máquinas. Entre los movimientos que suele mostrar aparecen las sentadillas búlgaras, el peso muerto y el hip thrust, un ejercicio muy utilizado para trabajar la zona de los glúteos. También incorpora propuestas cardiovasculares más dinámicas, como el fit jump en mini trampolín.

A través de Instagram y TikTok, Roccuzzo comparte distintos momentos de esa actividad y deja ver tanto los ejercicios como los avances que consigue. Su contenido sobre entrenamiento y bienestar también forma parte de su perfil profesional y de su vínculo con reconocidas marcas deportivas, de las que es embajadora global.

La disciplina convive con su agenda familiar y laboral en Miami, donde vive junto a Lionel Messi y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. En paralelo, acompaña el presente deportivo del capitán argentino, que se prepara para comenzar los playoffs de la MLS Cup 2026 con el Inter Miami.