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Vecina de terror: una psiquiatra hizo pintadas antisemitas e intentó incendiar el edificio donde vive

La profesional de 56 años protagonizó un violento episodio en un edificio de Villa Crespo.

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“Cobardes”: una de las pintadas que apareció en el edificio vandalizado en Villa Crespo.

“Cobardes”: una de las pintadas que apareció en el edificio vandalizado en Villa Crespo.

Un violento episodio conmocionó a los vecinos del barrio porteño de Villa Crespo. Una médica psiquiatra de 56 años fue reducida por la Policía tras intentar incendiar el edificio donde vive, realizar pintadas antisemitas y amenazar a los residentes. Luego de una evaluación médica y psiquiátrica, la Justicia la declaró inimputable y ordenó su internación bajo medidas de seguridad.

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Un interno alojado en el Centro Único de Detenidos (CUD) de Atamisqui, en Santiago del Estero, debió ser asistido luego de asegurar que un “espíritu” lo perseguía y presentar un comportamiento inusual dentro de su celda.

Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado sobre la calle Mahatma Gandhi al 500. Según informaron fuentes judiciales, la profesional atravesaba un severo cuadro de alteración y comenzó a encender servilletas de papel con fósforos para luego distribuirlas en distintos sectores comunes del edificio con la intención de propagar el fuego.

El ataque no terminó allí. De acuerdo con la investigación, la agresora también utilizó aerosol para vandalizar el lugar: en la puerta de uno de los departamentos dibujó una esvástica junto a la inscripción “cobarde” y un corazón tachado. Además, con un martillo de acero de 25 centímetros, destruyó el acceso a los tableros eléctricos del edificio.

Aseguran que la psiquiatra tenía antecedentes violentos

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Fuentes vinculadas a la causa señalaron que la acusada contaba con antecedentes de salud mental y que ya había estado internada durante 2025. Sin embargo, había abandonado el tratamiento y los controles médicos recomendados. Vecinos del inmueble también habían advertido previamente sobre conductas hostiles y episodios erráticos.

Tras la intervención de la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte, se dispuso una serie de peritajes psiquiátricos para determinar su estado de salud mental. Los informes elaborados por profesionales del Hospital Fernández y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales concluyeron que presentaba un riesgo cierto e inminente tanto para sí misma como para terceros.

Con esos elementos, el juez Béguelin determinó que la psiquiatra no podía comprender la criminalidad de sus actos ni dirigir sus acciones al momento del episodio. Por ese motivo, fue declarada inimputable y se ordenó su internación involuntaria excepcional en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear.

Mientras tanto, y para resguardar la seguridad de los copropietarios del edificio de Villa Crespo, la Justicia dispuso mantener una consigna policial permanente en el lugar.

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