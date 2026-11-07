Luis Zahera brilla en Netflix con la película española que está arrasando en 2026

Luis Zahera en Netflix: la película que combina un robo bancario con un accidente fatal

Colisión construye su historia alrededor de un episodio criminal que termina de una manera completamente diferente a la que sus protagonistas imaginaron. La narración se desarrolla en España, durante 2013, y tiene como escenario principal las calles de Madrid.

Todo comienza cuando una banda de delincuentes organiza un robo a un banco en pleno centro de la capital española. El golpe parece responder a un plan cuidadosamente preparado. Sin embargo, un violento accidente de tránsito modifica el rumbo de los acontecimientos y deja al descubierto una serie de conflictos que permanecían ocultos.

Lo que inicialmente parecía un asalto organizado termina convirtiéndose en una situación mucho más compleja. Los integrantes de la banda quedan involucrados en un escenario marcado por las sospechas, las contradicciones y las responsabilidades que cada uno intenta evitar.

El accidente funciona como el punto de partida de una investigación que irá revelando información sobre los protagonistas. A partir de ese momento, las versiones de los involucrados comienzan a generar dudas y las relaciones personales quedan atravesadas por la desconfianza.

Uno de los elementos más particulares del argumento aparece cuando se descubre que los mismos policías que participaron del delito quedan a cargo de investigar lo sucedido. Esta circunstancia introduce un conflicto adicional, porque quienes deberían esclarecer el caso también tienen motivos para ocultar información.

La historia aprovecha esa contradicción para desarrollar un relato policial en el que resulta difícil distinguir entre quienes investigan y quienes intentan proteger sus propios intereses.

Traiciones, secretos y una investigación policial que cambia las reglas

Uno de los principales atractivos de Colisión es la manera en que el argumento relaciona el robo bancario con los conflictos personales de sus protagonistas.

El accidente de tránsito no representa solamente un acontecimiento que modifica el plan de los delincuentes. También funciona como el episodio que permite que comiencen a salir a la luz situaciones que hasta ese momento permanecían ocultas.

A medida que avanza la investigación, las relaciones dentro del grupo quedan cada vez más comprometidas. Los protagonistas deben enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones y a las sospechas que comienzan a surgir entre ellos.

La lealtad se convierte en uno de los principales conflictos de la historia. Los vínculos que parecían sólidos empiezan a debilitarse cuando cada integrante debe responder por sus propias acciones.

La situación se vuelve todavía más delicada por la participación de los policías en el delito. La investigación deja de ser un procedimiento convencional y adquiere una dimensión particular, porque los encargados de reconstruir los hechos también forman parte de ellos.

Esta estructura permite que el suspenso se sostenga sobre diferentes interrogantes: qué ocurrió realmente durante el robo, cuáles fueron las circunstancias del accidente y qué responsabilidades intentan ocultar los involucrados.

La película desarrolla así un entramado criminal en el que las versiones individuales no necesariamente coinciden con lo que sucedió.

En ese contexto, las traiciones y los secretos adquieren un papel fundamental. Cada revelación puede modificar la percepción que el espectador tiene de los personajes y de los acontecimientos que desencadenaron la investigación.

Un elenco destacado del cine español acompaña a Luis Zahera

Laia Costa

Karra Elejalde

Luis Zahera

Tamar Novas

Álvaro Cervantes

Lluís Homar

Tráiler oficial de Colisión en Netflix