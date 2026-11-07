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Luis Zahera brilla en Netflix con la película española que está arrasando en 2026

Luis Zahera protagoniza en Netflix una de las apuestas españolas de suspenso que combina un robo bancario, traiciones y un accidente que cambia toda la historia.

Luis Zahera brilla en Netflix con la película española que está arrasando en 2026. (Foto: Archivo)

Luis Zahera brilla en Netflix con la película española que está arrasando en 2026. (Foto: Archivo)

La llegada de Luis Zahera en Netflix volvió a despertar el interés por una producción española que reúne crimen, suspenso y una trama cargada de giros inesperados. Se trata de Colisión, un thriller dirigido por Daniel Sánchez Arévalo que combina un asalto bancario en Madrid, un accidente de tránsito fatal y una investigación policial atravesada por secretos y traiciones.

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Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de la nueva temporada de su serie más vista. (Foto: Archivo)

La película se incorporó al catálogo de la plataforma el 30 de octubre de 2026 y rápidamente consiguió una importante repercusión internacional. Con más de 10,7 millones de visualizaciones, la producción alcanzó el primer puesto entre los títulos más vistos de Netflix.

El atractivo de esta propuesta no se limita a su historia criminal. También reúne a algunas de las figuras más reconocidas del cine español, entre ellas Laia Costa, Luis Zahera, Karra Elejalde, Tamar Novas y Álvaro Cervantes.

Además, la película representa un cambio importante en la trayectoria de su director. Daniel Sánchez Arévalo desarrolló buena parte de su carrera entre la comedia y el drama, pero esta vez decidió explorar un género diferente y apostar por una historia policial en la que las apariencias pueden resultar engañosas.

Luis Zahera en Netflix: la película que combina un robo bancario con un accidente fatal

Colisión construye su historia alrededor de un episodio criminal que termina de una manera completamente diferente a la que sus protagonistas imaginaron. La narración se desarrolla en España, durante 2013, y tiene como escenario principal las calles de Madrid.

Todo comienza cuando una banda de delincuentes organiza un robo a un banco en pleno centro de la capital española. El golpe parece responder a un plan cuidadosamente preparado. Sin embargo, un violento accidente de tránsito modifica el rumbo de los acontecimientos y deja al descubierto una serie de conflictos que permanecían ocultos.

Lo que inicialmente parecía un asalto organizado termina convirtiéndose en una situación mucho más compleja. Los integrantes de la banda quedan involucrados en un escenario marcado por las sospechas, las contradicciones y las responsabilidades que cada uno intenta evitar.

El accidente funciona como el punto de partida de una investigación que irá revelando información sobre los protagonistas. A partir de ese momento, las versiones de los involucrados comienzan a generar dudas y las relaciones personales quedan atravesadas por la desconfianza.

Uno de los elementos más particulares del argumento aparece cuando se descubre que los mismos policías que participaron del delito quedan a cargo de investigar lo sucedido. Esta circunstancia introduce un conflicto adicional, porque quienes deberían esclarecer el caso también tienen motivos para ocultar información.

La historia aprovecha esa contradicción para desarrollar un relato policial en el que resulta difícil distinguir entre quienes investigan y quienes intentan proteger sus propios intereses.

Traiciones, secretos y una investigación policial que cambia las reglas

Uno de los principales atractivos de Colisión es la manera en que el argumento relaciona el robo bancario con los conflictos personales de sus protagonistas.

El accidente de tránsito no representa solamente un acontecimiento que modifica el plan de los delincuentes. También funciona como el episodio que permite que comiencen a salir a la luz situaciones que hasta ese momento permanecían ocultas.

A medida que avanza la investigación, las relaciones dentro del grupo quedan cada vez más comprometidas. Los protagonistas deben enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones y a las sospechas que comienzan a surgir entre ellos.

La lealtad se convierte en uno de los principales conflictos de la historia. Los vínculos que parecían sólidos empiezan a debilitarse cuando cada integrante debe responder por sus propias acciones.

La situación se vuelve todavía más delicada por la participación de los policías en el delito. La investigación deja de ser un procedimiento convencional y adquiere una dimensión particular, porque los encargados de reconstruir los hechos también forman parte de ellos.

Esta estructura permite que el suspenso se sostenga sobre diferentes interrogantes: qué ocurrió realmente durante el robo, cuáles fueron las circunstancias del accidente y qué responsabilidades intentan ocultar los involucrados.

La película desarrolla así un entramado criminal en el que las versiones individuales no necesariamente coinciden con lo que sucedió.

En ese contexto, las traiciones y los secretos adquieren un papel fundamental. Cada revelación puede modificar la percepción que el espectador tiene de los personajes y de los acontecimientos que desencadenaron la investigación.

Un elenco destacado del cine español acompaña a Luis Zahera

  • Laia Costa
  • Karra Elejalde
  • Luis Zahera
  • Tamar Novas
  • Álvaro Cervantes
  • Lluís Homar

Tráiler oficial de Colisión en Netflix

En pocas palabras

  • Luis Zahera protagoniza en Netflix la exitosa película española Colisión, un thriller de suspenso y robos bancarios.
  • La producción, estrenada el 30 de octubre de 2026, alcanzó el primer puesto en Netflix con más de 10,7 millones de visualizaciones.
  • El elenco se complementa con figuras como Laia Costa, Karra Elejalde, Tamar Novas y Álvaro Cervantes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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