En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Serie
ESTRENOS

Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva miniserie de 8 capítulos basada en hechos reales

Esta nueva serie llegó a Netflix con ocho episodios que reconstruyen uno de los acontecimientos más impactantes de la historia colombiana.

Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva miniserie de 8 capítulos basada en hechos reales. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva miniserie de 8 capítulos basada en hechos reales. (Foto: Archivo)

En la pantalla de Netflix, la historia de Colombia volverá a ocupar un lugar central en con el estreno de Palacio, una producción que recuperará uno de los episodios más impactantes de la historia reciente del país. La miniserie llegará a la plataforma el 6 de noviembre de 2026, exactamente cuando se cumplan 41 años de los acontecimientos que marcaron para siempre al Palacio de Justicia de Bogotá.

Leé también Netflix: José Coronado y Luis Zahera arrasan con esta serie española ideal para ver en pocos días
Netflix: José Coronado y Luis Zahera arrasan con esta serie española ideal para ver en pocos días. (Foto: Archivo)

A través de ocho episodios, la ficción reconstruirá los hechos, las decisiones que se tomaron durante aquellas jornadas y las consecuencias que todavía permanecen en la memoria de miles de colombianos.

La propuesta no se limitará a representar los enfrentamientos que ocurrieron dentro y alrededor del edificio. También buscará mostrar el impacto humano de la tragedia y el largo camino que recorrieron los familiares de las víctimas para conocer la verdad. Se trata de una producción que combinará reconstrucción histórica y relato dramático para acercar al público a una historia que continúa generando preguntas.

El lanzamiento tendrá una fecha especialmente significativa. La serie debutará el mismo día en que se cumplirán 41 años de la toma y posterior recuperación del Palacio de Justicia, ocurridas en noviembre de 1985. De esta manera, Netflix apostará por una ficción que recuperará un acontecimiento que dejó una marca profunda en la sociedad colombiana.

De qué trata la miniserie Palacio en Netflix

Según el resumen oficial en Netflix: "El 6 de noviembre de 1985 un comando de la guerrilla del M-19 entró por fuerza al Palacio de Justicia tomando como rehenes a más de 300 personas, entre ellos los magistrados de la Corte Suprema. El 7 de noviembre el Ejército colombiano retomó el Palacio. Inspirada en hechos reales y de conocimiento público, la serie relata los hechos acontecidos durante la toma y retoma del Palacio con la muerte y desaparición de al menos 94 personas, entre magistrados, guerrilleros, civiles y militares, así como la búsqueda de justicia durante más de 20 años por parte de los familiares de las víctimas".

Uno de los aspectos más destacados de Palacio será el extenso trabajo de investigación que precedió a su realización. El proyecto tomó forma después de más de siete años de recopilación y análisis de información.

Escrita por Natalia Santa, Enrique Videla, Enrique Lozano, Jenny Ceballos y Estefanía Piñeres, dirigida por Jayro Bustamante, Edgar Nito y Samir Oliveros, y producida por Dynamo, Palacio fue grabada mayoritariamente en Bogotá en un set de más de 4.000 metros cuadrados cuya construcción tomó más de 3 meses, además de una estructura de 30 metros que recrea la fachada original del Palacio de Justicia.

El reparto cuenta con las actuaciones de Natalia Reyes, Carlos Manuel Vesga, Robinson Díaz, Luna Baxter, Mariana Gómez, Santiago Alarcón, Nicole Santamaría, Andrés Castañeda y Camilo Amores, entre otros.

Ficha técnica de Palacio en Netflix

  • Nombre: Palacio
  • Fecha de lanzamiento: Noviembre 6, 2026
  • Episodios: 8
  • Elenco: Natalia Reyes (Pilar Navarrete), Luna Baxter (Olga Behar), Mariana Gómez (La Mona), Carlos Manuel Vesga (Coronel (r) Alfonso Plazas Vega), Robinson Díaz (Belisario Betancur), Santiago Alarcón (Alfonso Reyes Echandía), Nicole Santamaría (Angela María Buitrago), Andrés Castañeda (Eduardo Umaña), Camilo Amores (Jimmy Beltrán), Jacobo Millán (Santiago Álvarez), Santiago Londoño (Elvencio Ruíz), José Restrepo (Yesid Reyes), Nicolás Montero (Jaime Castro), Rafael Zea (General (r) Victor Delgado Mallarino), Fernando Lara (General (r) Vega Uribe), Valentina Acosta (Noemí Sanín), Julián Zuluaga (Checho), Nelson Camayo (Luis Otero) Jaisson Jeack (Alfonso Jacquin), Irina Loaiza (Irma Franco), Rodrigo Rodríguez (Almarales), Jorge Andrés Ruiz (General (r) Arias Cabrales), Carlos Vergara (Enrique Parejo), entre otros.
  • Casa productora: Dynamo
  • Producción: Mariana Berenguer y Mirlanda Torres
  • Showrunner: Natalia Santa
  • Guionistas: Natalia Santa, Enrique Videla, Enrique Lozano, Jenny Ceballos y Estefanía Piñeres
  • Directores: Jayro Bustamante, Edgar Nito y Samir Oliveros
  • Productores ejecutivos: Andrés Calderón y Mirlanda Torres
  • Diseñador de producción: Salvador Parra
  • Diseñadora de vestuario: Ana María Acosta
  • Directores de fotografía: David Gallego y Ximena Amann
  • Director de casting: John Bedoya
  • Directora de maquillaje: Maripaz Robles
  • Supervisor de efectos especiales: Felipe de la Roche
  • Consultor diseño de acción: Simón Cran
  • Supervisión de VFX: Pablo Pueyo y Héctor Acost
  • Composición original: Manuel Gordill
  • Supervisión musical: Joe Rodriguez y Javier Nuño
  • Grabada en: Bogotá

Palacio | Tráiler oficial | Netflix

En pocas palabras

  • Estreno en Netflix: Se lanzó la miniserie "Palacio", basada en hechos reales del conflicto del Palacio de Justicia.
  • Temática: La serie reconstruye los eventos de 1985, el impacto humano y la búsqueda de justicia.
  • Producción: Cuenta con ocho episodios, un elenco destacado y un minucioso trabajo de investigación de siete años.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Serie
Notas relacionadas
Netflix enamora a todos con la comedia romántica del año y es furor con su historia de amor
Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de la nueva temporada de su serie más vista
Furor en Netflix por el estreno de su nueva serie romántica y todos la están esperando

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar