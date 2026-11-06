Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva miniserie de 8 capítulos basada en hechos reales

De qué trata la miniserie Palacio en Netflix

Según el resumen oficial en Netflix: "El 6 de noviembre de 1985 un comando de la guerrilla del M-19 entró por fuerza al Palacio de Justicia tomando como rehenes a más de 300 personas, entre ellos los magistrados de la Corte Suprema. El 7 de noviembre el Ejército colombiano retomó el Palacio. Inspirada en hechos reales y de conocimiento público, la serie relata los hechos acontecidos durante la toma y retoma del Palacio con la muerte y desaparición de al menos 94 personas, entre magistrados, guerrilleros, civiles y militares, así como la búsqueda de justicia durante más de 20 años por parte de los familiares de las víctimas".

Uno de los aspectos más destacados de Palacio será el extenso trabajo de investigación que precedió a su realización. El proyecto tomó forma después de más de siete años de recopilación y análisis de información.

Escrita por Natalia Santa, Enrique Videla, Enrique Lozano, Jenny Ceballos y Estefanía Piñeres, dirigida por Jayro Bustamante, Edgar Nito y Samir Oliveros, y producida por Dynamo, Palacio fue grabada mayoritariamente en Bogotá en un set de más de 4.000 metros cuadrados cuya construcción tomó más de 3 meses, además de una estructura de 30 metros que recrea la fachada original del Palacio de Justicia.

El reparto cuenta con las actuaciones de Natalia Reyes, Carlos Manuel Vesga, Robinson Díaz, Luna Baxter, Mariana Gómez, Santiago Alarcón, Nicole Santamaría, Andrés Castañeda y Camilo Amores, entre otros.

Ficha técnica de Palacio en Netflix

Nombre: Palacio

Palacio Fecha de lanzamiento: Noviembre 6, 2026

Noviembre 6, 2026 Episodios: 8

8 Elenco: Natalia Reyes (Pilar Navarrete), Luna Baxter (Olga Behar), Mariana Gómez (La Mona), Carlos Manuel Vesga (Coronel (r) Alfonso Plazas Vega), Robinson Díaz (Belisario Betancur), Santiago Alarcón (Alfonso Reyes Echandía), Nicole Santamaría (Angela María Buitrago), Andrés Castañeda (Eduardo Umaña), Camilo Amores (Jimmy Beltrán), Jacobo Millán (Santiago Álvarez), Santiago Londoño (Elvencio Ruíz), José Restrepo (Yesid Reyes), Nicolás Montero (Jaime Castro), Rafael Zea (General (r) Victor Delgado Mallarino), Fernando Lara (General (r) Vega Uribe), Valentina Acosta (Noemí Sanín), Julián Zuluaga (Checho), Nelson Camayo (Luis Otero) Jaisson Jeack (Alfonso Jacquin), Irina Loaiza (Irma Franco), Rodrigo Rodríguez (Almarales), Jorge Andrés Ruiz (General (r) Arias Cabrales), Carlos Vergara (Enrique Parejo), entre otros.

Natalia Reyes (Pilar Navarrete), Luna Baxter (Olga Behar), Mariana Gómez (La Mona), Carlos Manuel Vesga (Coronel (r) Alfonso Plazas Vega), Robinson Díaz (Belisario Betancur), Santiago Alarcón (Alfonso Reyes Echandía), Nicole Santamaría (Angela María Buitrago), Andrés Castañeda (Eduardo Umaña), Camilo Amores (Jimmy Beltrán), Jacobo Millán (Santiago Álvarez), Santiago Londoño (Elvencio Ruíz), José Restrepo (Yesid Reyes), Nicolás Montero (Jaime Castro), Rafael Zea (General (r) Victor Delgado Mallarino), Fernando Lara (General (r) Vega Uribe), Valentina Acosta (Noemí Sanín), Julián Zuluaga (Checho), Nelson Camayo (Luis Otero) Jaisson Jeack (Alfonso Jacquin), Irina Loaiza (Irma Franco), Rodrigo Rodríguez (Almarales), Jorge Andrés Ruiz (General (r) Arias Cabrales), Carlos Vergara (Enrique Parejo), entre otros. Casa productora: Dynamo

Dynamo Producción: Mariana Berenguer y Mirlanda Torres

Mariana Berenguer y Mirlanda Torres Showrunner: Natalia Santa

Natalia Santa Guionistas: Natalia Santa, Enrique Videla, Enrique Lozano, Jenny Ceballos y Estefanía Piñeres

Natalia Santa, Enrique Videla, Enrique Lozano, Jenny Ceballos y Estefanía Piñeres Directores: Jayro Bustamante, Edgar Nito y Samir Oliveros

Jayro Bustamante, Edgar Nito y Samir Oliveros Productores ejecutivos: Andrés Calderón y Mirlanda Torres

Andrés Calderón y Mirlanda Torres Diseñador de producción: Salvador Parra

Salvador Parra Diseñadora de vestuario: Ana María Acosta

Ana María Acosta Directores de fotografía: David Gallego y Ximena Amann

David Gallego y Ximena Amann Director de casting: John Bedoya

John Bedoya Directora de maquillaje: Maripaz Robles

Maripaz Robles Supervisor de efectos especiales: Felipe de la Roche

Felipe de la Roche Consultor diseño de acción: Simón Cran

Simón Cran Supervisión de VFX: Pablo Pueyo y Héctor Acost

Pablo Pueyo y Héctor Acost Composición original: Manuel Gordill

Manuel Gordill Supervisión musical: Joe Rodriguez y Javier Nuño

Joe Rodriguez y Javier Nuño Grabada en: Bogotá

Palacio | Tráiler oficial | Netflix