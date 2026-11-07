Qué ver en Netflix: la miniserie de apenas 7 episodios que es perfecta para maratonear

En esta reinterpretación, la rivalidad entre hermanos aparece representada a través de Cal y Aron Trask, los hijos gemelos de Adam Trask. Aunque comparten una misma familia, sus personalidades y sus experiencias los llevan por caminos diferentes.

La relación entre ambos se convierte en uno de los principales motores del drama. Los celos, las expectativas familiares y las diferencias personales construyen un escenario en el que cada decisión tendrá consecuencias.

Sin embargo, la historia también pone el foco en Cathy Ames, un personaje que ocupa un lugar determinante en los acontecimientos. Interpretada por Florence Pugh, es una mujer compleja, cuyas decisiones afectan directamente a quienes la rodean.

Su recorrido permite explorar cuestiones relacionadas con la identidad, la independencia y las dificultades que enfrentan las mujeres en una sociedad atravesada por normas rígidas.

La producción también profundiza en la relación entre Cathy y Adam. A través de ese vínculo, la historia presenta distintas formas de entender el amor, la familia y la responsabilidad.

El personaje de Florence Pugh que cambia el eje de la historia

Uno de los principales atractivos de esta adaptación es la participación de Florence Pugh, quien interpreta a Cathy Ames, también conocida como Kate.

La actriz asumió el desafío de representar a uno de los personajes más complejos de la obra original. Cathy no responde a los modelos tradicionales de protagonista. Su personalidad, sus decisiones y sus contradicciones la convierten en una figura central para comprender los conflictos de la familia Trask.

En lugar de presentar una narración concentrada exclusivamente en los enfrentamientos entre los hermanos, esta versión busca profundizar en las motivaciones de Cathy y en las experiencias que marcaron su recorrido.

La protagonista se mueve en un contexto histórico en el que las posibilidades de independencia femenina eran limitadas. Sin embargo, su comportamiento y sus decisiones la llevan a desafiar las expectativas sociales de su época.

El elenco principal de Al este del Edén

Florence Pugh

Christopher Abbott

Mike Faist

Hoon Lee

Tracy Letts

Ciarán Hinds

Martha Plimpton

Joseph Zada

Joe Anders

Tráiler oficial de Al este del Edén en Netflix