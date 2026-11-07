La foto de la China Suárez y Martín Migueles que salió a la luz tras el escándalo en lo de Icardi

Como era de suponer, la fotografía no pasó inadvertida, especialmente por el conflictivo vínculo que mantienen desde 2021 la actriz y la mediática. El encuentro entre la China y la actual pareja de Nara se produjo, además, en circunstancias particularmente delicadas, con un nuevo enfrentamiento entre las partes y una fuerte exposición pública.

Cabe recordar que la relación entre Nara y Suárez arrastra una extensa historia de enfrentamientos, indirectas y declaraciones cruzadas que nacieron tras el ya famoso Wandagate allá por octubre de 2021, cuando Icardi engañó a la madre de sus hijas con la ex Casi Ángeles en un encuentro furtivo en un hotel parisino.

Mientras tanto, Yanina Latorre siguió aportando detalles sobre lo ocurrido y aseguró que Wanda estaba profundamente angustiada por la situación. Por el momento, las versiones que circularon públicamente no fueron aclaradas por los protagonistas del episodio, que todavía no realizaron declaraciones al respecto.

Cuál fue tremenda frase de la China Suárez que habría encendido aún más el cruce con Wanda Nara

La feroz interna entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo de máxima tensión tras el escandaloso episodio ocurrido este viernes en Nordelta, que involucró a la conductora de MasterChef Celebrity, Mauro Icardi y una de las hijas que tienen en común. En medio de la delicadísima denuncia por presunta violencia infantil contra el futbolista, salieron a la luz las durísimas acusaciones que se habrían cruzado las dos mujeres durante un explosivo encuentro cara a cara.

La encargada de dar a conocer los detalles de la discusión fue la periodista Naiara Vecchio, quien publicó en su cuenta de X (ex Twitter) una reconstrucción del supuesto diálogo que mantuvieron. Según su versión, Wanda habría enfrentado sin filtros a la actual pareja de su exmarido y le habría dedicado fuertes descalificaciones.

“Arrastrada por plata, te bancás y das la cara por un violento, en unos años vas a ser vos. Es más digno que trabajes de cualquier cosa a que estés acá viendo cómo una nena sufre violencia, sucia”, habría sido uno de los primeros reproches de la mediática.

Pero el intercambio no habría terminado allí. De acuerdo con lo relatado por Vecchio, la conductora también habría cuestionado la situación económica de la actriz y los motivos por los que continúa junto al delantero. “No hay mierda más grande que vos, que viste todo y mentís porque sos una zorra que no tiene dónde caerse muerta y te bancás esto por plata”, habría lanzado.

Por su parte, Eugenia Suárez habría contestado con una breve pero contundente frase: “Tu película es una mierda”. Además, la periodista aseguró que “Eugenia dio otra versión, contradiciendo a la nena en la calle”.

Otro detalle que trascendió sobre el tenso cruce es que, ante la escalada de la discusión, “la policía le pidió a la China que no se metiera”. Sin embargo, Wanda habría seguido con sus cuestionamientos y le habría dicho: “Me mantengo sola y no me arrastro por un hombre que me dice moncha”.

En tanto, también se conoció que Martín Migueles acompañó a Wanda hasta la propiedad de Mauro Icardi y que habría sido el primero en recibir el pedido de ayuda de la menor.