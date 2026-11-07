El papa León XIV le hizo un guiño al mate en su primera misa en Uruguay: "Nos enseña a compartir"

"Queridos hermanos y hermanas, necesitamos reflexionar sobre estos símbolos que nos son comunes, que nos dan identidad y sentido de pertenencia. Nos hablan de nuestros orígenes y nos proyectan hacia el futuro", expresó.

En ese mismo mensaje, destacó la importancia de mantener viva la fe y transmitirla a las nuevas generaciones.

El mensaje del Papa sobre la oración y la fraternidad

PRIMERA MISA DEL PAPA LEÓN XIV EN AMÉRICA LATINA

Durante la homilía, León XIV también relacionó el mate con los momentos de reflexión personal. En ese sentido, señaló que esta costumbre puede acompañar tanto los encuentros como los espacios de intimidad y espiritualidad.

"Pienso también en los mates que uno toma cuando está solo, que acompañan un momento de silencio y de oración. En esos espacios de soledad, ¿cuántas veces, tantos de ustedes, le habrán confiado a Dios sus preocupaciones, sus necesidades, sus deseos y anhelos más profundos?", planteó.

Más adelante, convocó a los fieles a construir una comunidad fraterna y solidaria, con especial atención a quienes más lo necesitan.

"Sean puentes para que muchos encuentren con Jesús; sean comunidad fraterna que se reúne y comparte la vida y los proyectos, los sueños y las esperanzas, especialmente con los más necesitados", pidió.

También hizo hincapié en la importancia de la oración y en el vínculo personal con Dios.

"Sean comunidad orante que mantiene el diálogo con el Señor, como un amigo habla con otro amigo. Cristo cuenta con ustedes. Cristo cuenta contigo", expresó.

Por último, encomendó a los presentes a la protección de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay.

"Y nuestra Madre Celestial, la Virgen de los Treinta y Tres, nos proteja en el camino de la vida y nos guíe siempre al encuentro con su Hijo Jesús", concluyó.

La visita del Papa a Uruguay y la previa de su llegada a Argentina

(Foto: Reuters).

La misa en Paysandú forma parte de la primera etapa del viaje apostólico de León XIV por Sudamérica, que comenzó el viernes 6 de noviembre con su llegada a Montevideo. Durante su estadía en Uruguay, el Papa también tiene previsto visitar el barrio Casavalle, reunirse con representantes del ámbito educativo y encabezar una vigilia de oración en el estadio Centenario.

El domingo 8 de noviembre continuará con una misa en la ciudad de Florida, antes de partir rumbo a Buenos Aires. Su arribo a la Argentina está previsto para las 16.30, en el Aeroparque Jorge Newbery.

De esta manera, el paso por Uruguay será la antesala de su visita al país, donde permanecerá hasta el 11 de noviembre. En su agenda están previstas actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, antes de continuar su viaje hacia Perú.