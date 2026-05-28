Luna azul de mayo de 2026: qué es y cuándo se podrá ver en Argentina este fenómeno astronómico

Qué es la Luna azul y por qué ocurre tan pocas veces

La llamada Luna azul es, en realidad, la segunda Luna llena que aparece dentro de un mismo mes calendario. Como el ciclo lunar completo dura aproximadamente 29 días y medio, en ocasiones coinciden dos lunas llenas dentro de un mes de 30 o 31 días.

Eso es exactamente lo que ocurrirá en mayo de 2026. La primera Luna llena tuvo lugar el 1° de mayo y la segunda llegará el 31 del mismo mes. Esa coincidencia es la que da origen al fenómeno astronómico conocido mundialmente como Blue Moon.

Los especialistas explicaron que este evento suele repetirse cada dos años y medio aproximadamente. Por ese motivo, cada aparición despierta interés tanto entre aficionados de la astronomía como entre quienes simplemente disfrutan de contemplar el cielo.

A diferencia de otros fenómenos más complejos, la Luna azul tiene la ventaja de que puede verse sin instrumentos profesionales. Basta con mirar hacia arriba en una noche despejada para disfrutarla.

El detalle que muchos desconocen sobre el color de la Luna

Uno de los errores más frecuentes es creer que la Luna realmente se verá azul. Sin embargo, eso casi nunca sucede.

El nombre “Luna azul” no describe el aspecto del satélite natural, sino la rareza del evento. De hecho, en la mayoría de los casos, la Luna mantendrá sus tonalidades habituales entre blanco, gris y amarillento.

Luna Azul 3

A lo largo de la historia existieron situaciones excepcionales en las que la Luna sí llegó a verse azulada. Esto ocurrió después de grandes erupciones volcánicas o incendios forestales masivos que liberaron partículas especiales en la atmósfera. Esas partículas alteraron la dispersión de la luz y generaron un efecto visual poco común.

Sin embargo, ese fenómeno atmosférico no tiene relación directa con la definición astronómica actual de Luna azul.

Cuándo podrá verse la Luna azul de mayo de 2026

La fecha marcada en el calendario será el domingo 31 de mayo de 2026. Durante esa noche, la Luna alcanzará su fase llena por segunda vez en el mismo mes.

Los expertos indicaron que el mejor momento para observarla será poco después del atardecer, cuando aparezca sobre el horizonte y se vea especialmente brillante.

Quienes deseen disfrutar mejor del espectáculo deberán prestar atención al pronóstico meteorológico. Un cielo completamente despejado marcará la diferencia.

Luna Azul 4

Los mejores consejos para observar la Luna azul

Aunque la observación podrá hacerse sin ningún tipo de equipamiento, existen algunos trucos que ayudarán a disfrutar mucho más la experiencia:

Buscar lugares alejados de la contaminación lumínica

Elegir puntos elevados y con horizonte despejado

Utilizar binoculares o telescopio

Revisar el clima antes de la observación

Cuándo se podrá ver la próxima Luna azul

La expectativa alrededor de la Luna azul de mayo de 2026 también se explica por otro motivo: habrá que esperar bastante tiempo para volver a verla.

Según las previsiones astronómicas, la próxima Luna azul mensual ocurrirá recién en diciembre de 2028. Eso significa que pasarán más de dos años antes de que vuelva a repetirse una situación similar.

Esa escasa frecuencia convirtió al fenómeno en uno de los eventos más atractivos del calendario astronómico moderno.