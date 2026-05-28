Volvió a Netflix la serie más popular y los 8 nuevos capítulos de la segunda temporada ya son furor

Netflix estrenó la nueva temporada de "Las cuatro estaciones"

Netflix apostó nuevamente por una de sus producciones más comentadas y el resultado fue inmediato. Apenas se habilitaron los nuevos episodios, miles de usuarios comenzaron a comentar la serie en redes sociales y plataformas especializadas.

La segunda temporada de Las cuatro estaciones llegó con ocho capítulos que continúan desarrollando las historias personales de sus protagonistas después de los conflictos que marcaron el cierre anterior. Ahora, el grupo deberá atravesar nuevas situaciones mientras intenta sostener una tradición que parecía imposible de romper.

La producción fue una de las más esperadas del año dentro del género de comedia dramática y logró posicionarse rápidamente entre los contenidos más vistos de Netflix en varios países.

Uno de los puntos más destacados de la serie sigue siendo su elenco. Steve Carell, Tina Fey, Colman Domingo, Will Forte, Kerry Kenney y Marco Calvani construyeron personajes que se sienten auténticos, llenos de contradicciones, inseguridades y emociones contenidas.

Las cuatro estaciones Netflix 3

Qué pasa en los nuevos capítulos de "Las cuatro estaciones"

La segunda temporada retoma la historia después de un año particularmente difícil para el grupo de amigos. Aunque los personajes intentan sostener la tradición de viajar juntos, las cosas ya no son iguales.

Ahora aparece un nuevo elemento que modifica la dinámica del grupo: un bebé. La llegada de un integrante inesperado obligará a todos a adaptarse mientras enfrentan conflictos emocionales, diferencias personales y nuevas responsabilidades.

En esta nueva entrega también se profundiza el contraste entre la aparente comodidad de los personajes y los problemas internos que intentan ocultar. Aunque las vacaciones parecen perfectas, la realidad siempre encuentra la manera de filtrarse.

Por qué "Las cuatro estaciones" se convirtió en furor en Netflix

El éxito de la serie no se explica solamente por el prestigio de sus actores. La producción encontró una fórmula que conectó especialmente con un público que buscaba historias más humanas y cercanas.

Las cuatro estaciones Netflix 4

Las relaciones personales son el verdadero centro de la trama. Las discusiones, las reconciliaciones y las tensiones emocionales aparecen retratadas de una manera muy reconocible para quienes atravesaron amistades largas o cambios importantes en sus vidas.

Además, Netflix aprovechó el crecimiento del interés por las series de comedia dramática dirigidas a un público adulto. La plataforma logró consolidar una producción que mezcla humor, nostalgia y conflictos reales sin caer en exageraciones.

Otro punto clave fue el formato. Con capítulos ágiles y situaciones que evolucionan constantemente, la serie consigue mantener la atención del espectador en cada episodio.

Los ocho capítulos de la serie ya están disponibles en Netflix

La nueva temporada ya puede verse completa en Netflix. Los usuarios tienen disponibles los ocho episodios desde este jueves 28 de mayo y muchos fanáticos ya comenzaron las maratones para descubrir qué ocurrirá con los protagonistas.

Las cuatro estaciones Netflix 5

La plataforma volvió a apostar por el estreno simultáneo de todos los capítulos, una estrategia que suele impulsar rápidamente la conversación en redes sociales y aumentar el consumo en pocos días.

Con este lanzamiento, Las cuatro estaciones se posicionó nuevamente como una de las grandes apuestas de Netflix para este año.

Quienes disfrutaron la primera temporada encontrarán en estos nuevos capítulos más conflictos, nuevas tensiones y escenas cargadas de emoción, pero también el mismo estilo que convirtió a la serie en uno de los títulos más comentados de la plataforma.

Tráiler oficial de la temporada 2 de "Las cuatro estaciones" en Netflix