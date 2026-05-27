Horóscopo hoy: qué le depara a tu signo este miércoles 27 de mayo con el ingreso de la Luna a Sagitario

Hoy, miércoles 27 de mayo de 2026, el clima astrológico nos propone un cambio de ritmo absoluto que se va a sentir con fuerza en el humor general de todo el zodíaco. Después de transitar por las aguas intensas, reservadas e introspectivas de Escorpio, la Luna ingresa formalmente al signo de Sagitario. Pasamos de la necesidad de control, la desconfianza y los secretos, a una vibración de fuego que enciende las ganas de expandir la mente, viajar, estudiar y recuperar el optimismo de cara al futuro.