Matías Bagnato defendió a Romina y su hija Mía en la polémica con Eduardo de Gran Hermano: "Mucho dolor"

"No quiero entrar en una pelea mediática porque para mí es un tema muy doloroso por todo lo que vivió Mía, lo que pasó desde hace cuatro meses que empezó el programa y ni hablar de su historia de vida y lo de Romina también. La nota a LAM fue la última porque la verdad el tema ya me desbordó y no quiero quedar en el papel de vocero de las chicas. Solamente lo que me planteó Mía que quería contar su verdad en mi programa por Bondi", comenzó Bagnato.

Y dejó en claro: "Nadie puede obligar a una persona a querer a otra, hay cosas que algunas personas nos cuesta entender, como un padre no puede tener el amor y preocuparse por su hija. Acá lo único que importa Mía, que es grande y si quiere puede vincularse con él y su hermano y si no lo quiere también, es una decisión de ella. Sobre Eduardo no quiero contestar a lo que dijo, él me nombró ayer pero no quiero entrar en una guerra mediática".

"Lo único que hice fue darle el lugar a Mía para expresar lo que quisiera y ya está, mi participación en el tema no tiene sentido porque me pondría en lugar que considero no corresponde", siguió firme.

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Por qué entrevistó Matías Bagnato a su amiga Romina Orthusteguy y su hija Mía

Matías Bagnato dejó en claro que Romina Orthusteguy y su hija Mía hablaron del tema solamente en su programa y que no buscan hacer con esto hacer un tema mediático: "Después de hablarlo mucho con ellas, lo plantée con la producción y surgió la entrevista", indicó.

"Respecto a él creo que no hace falta hablar, todo cae por su propio peso y las expresiones, respuestas y gestos hablan por sí solos", aseguró sobre Eduardo Carrera.

Y bancó a su amiga: "Romina por suerte hace 20 años atrás pudo salir de esa situación, salir adelante y crió una hija espectacular sola. Se hizo cargo de todo y lo único que hay que hablar es de Mía y me genera mucho dolor ver comentarios de que se busca cámara porque no fue así. No fueron a ningún otro programa después de que hablaron conmigo, lo que demuestra que no buscan eso".

"Simplemente quería ayudar a Mía y a Romi, que fue lo que hice siempre. No ahora desde que él está en Gran Hermano, estoy con ellas desde hace 21 años", concluyó Matías Bagnato.