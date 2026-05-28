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Matías Bagnato defendió a Romina y su hija Mía en la polémica con Eduardo de Gran Hermano: "Mucho dolor"

PrimiciasYa habló en exclusiva con Matías Bagnato luego que Eduardo Carrera observara en televisión una imagen de Mía, su hija, fruto de la relación que tuvo con Romina Orthusteguy.

A24.com | Luciano López
por Luciano López | 28 may 2026, 15:50
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Matías Bagnato defendió a Romina y su hija Mía en la polémica con Eduardo de Gran Hermano: Mucho dolor
Matías Bagnato defendió a Romina y su hija Mía en la polémica con Eduardo de Gran Hermano: Mucho dolor

Matías Bagnato defendió a Romina y su hija Mía en la polémica con Eduardo de Gran Hermano: "Mucho dolor"

Matías Bagnato entrevistó en su programa de streaming Después de todo a Romina Orthusteguy y su hija Mía, de 21 años, quienes por primera vez hablaron de Eduardo Carrera, el ex participante de Gran Hermano Generación Dorada que es el padre de la joven.

Tras su salida de la casa, Carrera estuvo en el programa Cortá por Lozano (Telefe) y manifestó su intención de recomponer el vínculo con su hija, a quien no ve hace muchos años, e incluso se emocionó al ver en el aire por primera vez una imagen de ella.

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PrimiciasYa habló en exclusiva con Matías Bagnato, amigo de hace años de Romina y Mía, quien dio su opinión del tema y remarcó su intención de no entrar en un conflicto mediático con el ex GH.

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"No quiero entrar en una pelea mediática porque para mí es un tema muy doloroso por todo lo que vivió Mía, lo que pasó desde hace cuatro meses que empezó el programa y ni hablar de su historia de vida y lo de Romina también. La nota a LAM fue la última porque la verdad el tema ya me desbordó y no quiero quedar en el papel de vocero de las chicas. Solamente lo que me planteó Mía que quería contar su verdad en mi programa por Bondi", comenzó Bagnato.

Y dejó en claro: "Nadie puede obligar a una persona a querer a otra, hay cosas que algunas personas nos cuesta entender, como un padre no puede tener el amor y preocuparse por su hija. Acá lo único que importa Mía, que es grande y si quiere puede vincularse con él y su hermano y si no lo quiere también, es una decisión de ella. Sobre Eduardo no quiero contestar a lo que dijo, él me nombró ayer pero no quiero entrar en una guerra mediática".

"Lo único que hice fue darle el lugar a Mía para expresar lo que quisiera y ya está, mi participación en el tema no tiene sentido porque me pondría en lugar que considero no corresponde", siguió firme.

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Por qué entrevistó Matías Bagnato a su amiga Romina Orthusteguy y su hija Mía

Matías Bagnato dejó en claro que Romina Orthusteguy y su hija Mía hablaron del tema solamente en su programa y que no buscan hacer con esto hacer un tema mediático: "Después de hablarlo mucho con ellas, lo plantée con la producción y surgió la entrevista", indicó.

"Respecto a él creo que no hace falta hablar, todo cae por su propio peso y las expresiones, respuestas y gestos hablan por sí solos", aseguró sobre Eduardo Carrera.

Y bancó a su amiga: "Romina por suerte hace 20 años atrás pudo salir de esa situación, salir adelante y crió una hija espectacular sola. Se hizo cargo de todo y lo único que hay que hablar es de Mía y me genera mucho dolor ver comentarios de que se busca cámara porque no fue así. No fueron a ningún otro programa después de que hablaron conmigo, lo que demuestra que no buscan eso".

"Simplemente quería ayudar a Mía y a Romi, que fue lo que hice siempre. No ahora desde que él está en Gran Hermano, estoy con ellas desde hace 21 años", concluyó Matías Bagnato.

Matias Bagnato gesto en redes con Mia Orthusteguy

     

 

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