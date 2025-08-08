Luna llena en Acuario 2025: así afectará la "Sturgeon Moon" a los signos más favorecidos

Los signos más beneficiados por la Luna llena en Acuario 2025

Acuario

Como anfitrión de este plenilunio, Acuario será uno de los grandes protagonistas. Habrá claridad en temas personales y profesionales, además de la oportunidad de liberarse de viejas ataduras. Es un momento perfecto para mostrar tus talentos y defender tus ideales.

Géminis

La energía de aire favorece a Géminis, que podría recibir noticias positivas relacionadas con estudios, viajes o proyectos creativos. Las conversaciones importantes fluirán con naturalidad y se abrirán puertas inesperadas.

Libra

Libra sentirá un impulso renovador en su vida social y afectiva. Esta Luna llena puede traer encuentros significativos, reconciliaciones o colaboraciones productivas. También es un buen momento para potenciar tu imagen y atraer nuevas oportunidades.

Leo

Con el Sol transitando tu signo y la fuerza del Portal del León, esta Luna llena te empuja a brillar. Es ideal para lanzar proyectos, tomar decisiones importantes y recibir reconocimiento. La clave será mantener los pies en la tierra y no dejarse llevar por impulsos excesivos.

Sagitario

Sagitario verá activado su sector de comunicación y aprendizaje. Es un fin de semana perfecto para dar a conocer tus ideas, cerrar acuerdos y planificar viajes o estudios. Las oportunidades vendrán de la mano de contactos y redes.

Consejos para aprovechar esta energía de la Luna llena en Acuario 2025

Anota tus intenciones durante el Portal del León (8/8) y reflexiona sobre lo que quieres soltar en la Luna llena.

Rodéate de personas que te inspiren : la energía acuariana potencia la sinergia grupal.

Actúa con estrategia : la conjunción Marte-Saturno aconseja no precipitarse.

Escucha a tu intuición para evitar confusiones propias de la oposición Marte-Neptuno.

En resumen, la Luna llena en Acuario de este 9 de agosto 2025 será un momento poderoso para abrirse a nuevas posibilidades, fortalecer vínculos y tomar decisiones clave. Si sos Acuario, Géminis, Libra, Leo o Sagitario, tenés todas las fichas para aprovechar al máximo este tránsito.