En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Luna
Acuario
ASTROLOGÍA

Luna llena en Acuario 2025: así afectará la "Sturgeon Moon" a los signos más favorecidos

La Luna llena en Acuario del 9 de agosto trae cambios y oportunidades para cinco signos. Descubrí si estás entre los más favorecidos.

Luna llena en Acuario 2025: así afectará la Sturgeon Moon a los signos más favorecidos

Este sábado 9 de agosto llega la Luna llena en Acuario, un evento que promete grandes revelaciones y oportunidades para varios signos del zodíaco. El plenilunio, conocido como Sturgeon Moon, marcará un momento ideal para cerrar ciclos, fortalecer vínculos y tomar decisiones importantes, especialmente en el plano social y emocional.

Leé también Luna llena, Marte en Libra y Mercurio retrógrado: el combo astral que mueve todo este fin de semana
Luna llena + Mercurio retrógrado + Marte en Libra: un finde para elegir con el corazón. Foto: Ideogram.

La energía acuariana impulsa la autenticidad, la conexión con grupos afines y la búsqueda de libertad personal. Además, coincide con la potente apertura del Portal del León (8/8) y con aspectos planetarios que invitan a actuar con determinación, pero también con conciencia de los límites.

luna acuario

¿Qué significa la Luna llena en Acuario?

La Luna llena en Acuario ilumina temas vinculados a la comunidad, la amistad, los proyectos colectivos y las causas que nos inspiran. Es un momento para evaluar cuánto espacio le damos a nuestra individualidad y cuánto a nuestro rol en la sociedad.

Este año, la influencia se potencia con la conjunción Marte-Saturno y la oposición Marte-Neptuno, lo que puede generar una mezcla de impulso y cautela. Por eso, es clave encontrar un equilibrio entre el deseo de avanzar y la necesidad de planificar cada paso.

Los signos más beneficiados por la Luna llena en Acuario 2025

Acuario

Como anfitrión de este plenilunio, Acuario será uno de los grandes protagonistas. Habrá claridad en temas personales y profesionales, además de la oportunidad de liberarse de viejas ataduras. Es un momento perfecto para mostrar tus talentos y defender tus ideales.

Géminis

La energía de aire favorece a Géminis, que podría recibir noticias positivas relacionadas con estudios, viajes o proyectos creativos. Las conversaciones importantes fluirán con naturalidad y se abrirán puertas inesperadas.

Libra

Libra sentirá un impulso renovador en su vida social y afectiva. Esta Luna llena puede traer encuentros significativos, reconciliaciones o colaboraciones productivas. También es un buen momento para potenciar tu imagen y atraer nuevas oportunidades.

Leo

Con el Sol transitando tu signo y la fuerza del Portal del León, esta Luna llena te empuja a brillar. Es ideal para lanzar proyectos, tomar decisiones importantes y recibir reconocimiento. La clave será mantener los pies en la tierra y no dejarse llevar por impulsos excesivos.

Sagitario

Sagitario verá activado su sector de comunicación y aprendizaje. Es un fin de semana perfecto para dar a conocer tus ideas, cerrar acuerdos y planificar viajes o estudios. Las oportunidades vendrán de la mano de contactos y redes.

luna flores

Consejos para aprovechar esta energía de la Luna llena en Acuario 2025

  • Anota tus intenciones durante el Portal del León (8/8) y reflexiona sobre lo que quieres soltar en la Luna llena.

  • Rodéate de personas que te inspiren: la energía acuariana potencia la sinergia grupal.

  • Actúa con estrategia: la conjunción Marte-Saturno aconseja no precipitarse.

  • Escucha a tu intuición para evitar confusiones propias de la oposición Marte-Neptuno.

En resumen, la Luna llena en Acuario de este 9 de agosto 2025 será un momento poderoso para abrirse a nuevas posibilidades, fortalecer vínculos y tomar decisiones clave. Si sos Acuario, Géminis, Libra, Leo o Sagitario, tenés todas las fichas para aprovechar al máximo este tránsito.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Luna Acuario Signos signos del zodíaco signo Géminis Libra Leo Sagitario agosto
Notas relacionadas
Fin de semana bajo la Luna llena en Acuario: qué rituales hacer y qué soltar según tu signo
Gran Trígono de Fuego en agosto: 5 signos que serán bendecidos por esta poderosa energía
Gran trígono de fuego en agosto: 5 signos que sentirán una ola de energía positiva esta semana

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar