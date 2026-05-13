El presidente de YPF adelantó que los combustibles aumentarán un 1% pero el precio se sostendrá por otros 30 días

Marín explicó la decisión de aplicar un aumento del 1% en los combustibles y extender el sistema de amortiguación de precios. “La demanda estaba planchada o hacia abajo. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, vamos a hacer el primer buffer, que son los 45 días iniciales. Donde no se tocó el precio”, sostuvo. El directivo remarcó que durante ese período solo se trasladaron actualizaciones impositivas. “Si hay un aumento de impuestos, se toca. ¿De acuerdo? Pero nada más que eso. Pero no lo tocamos”, afirmó sobre la medida tomada por la petrolera desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

Además, señaló que el esquema buscó contener el impacto sobre los consumidores sin afectar la rentabilidad de la empresa. “Acá YPF te cobró el combustible menos de lo que te tendría que haber cobrado y eso es un buffer. El buffer es un amortiguador”, explicó.

En esa línea, agregó que el sistema fue diseñado para equilibrar el comportamiento del mercado en el tiempo. “Después me lo vas a devolver, ¿por qué? Porque acá no hay pérdida de rentabilidad, ni para YPF ni para los accionistas”, indicó.

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Finalmente, Marín aseguró que la actualización del 1% fue definida tras analizar el comportamiento de la demanda en todo el país. “Analizando la demanda con mucho detalle y viendo cómo es en todo el país, nosotros consideramos que 1% es lo lógico para hacer”, explicó.

Además, la decisión busca evitar una caída en el consumo en un contexto de demanda más sensible a los aumentos de precios. En paralelo, aseguró que reducirá los valores en surtidores si el precio internacional del crudo registra una baja en las próximas semanas.

El cuatrimestre de mayor ganancia de su historia

El ejecutivo también señaló que la empresa alcanzó un resultado financiero superior al esperado por el mercado con el cuatrimestre de mayor ganancia de su historia y destacó una reducción cercana a los U$S 400 millones en costos operativos.

En ese sentido, indicó que incluso con la venta de algunos activos la compañía logró mantener resultados positivos. “Uno inclusive vendimos algunos activos, pero le resta los activos y dimos ganancias positivas, que eso no se esperaba”, sostuvo.

Además, cuestionó la representatividad de los balances elaborados durante los años previos debido a la brecha cambiaria existente. “En los años anteriores a que ingrese yo, al haber una brecha de tres veces respecto del dólar, hacer un balance en dólares oficiales, no es representativo de la realidad”, afirmó.

ypf-argentina La empresa alcanzó un resultado financiero superior al esperado por el mercado con el cuatrimestre de mayor ganancia de su historia.

YPF busca financiamiento por hasta U$S 15.000 millones para su proyecto de GNL

Según señaló Marín, la estrategia actual está enfocada en mejorar la eficiencia y fortalecer la generación de valor a través del desarrollo de Vaca Muerta y que la petrolera avanza en el cierre de contratos junto a ENI y ADN con fecha límite prevista para el 1 de junio.

En ese marco, explicó que la compañía busca concretar el Project Finance y, de esa manera, buscar el financiamiento "más grande de la historia de Latinoamérica, empezando desde México, bajando hasta Argentina”, sostuvo.

El directivo destacó la solidez del desarrollo de Vaca Muerta y el respaldo de las compañías involucradas en el proyecto. “Somos muy positivos porque el proyecto de Vaca Muerta es extraordinario, muy robusto. Las empresas socias de YPF también lo son”, afirmó.

Además, remarcó el acompañamiento de las entidades financieras que participan en la operación, como el J.P. Morgan y Santander.

Marín también se mostró optimista respecto de concretar el financiamiento antes de fin de año y vinculó las expectativas al nuevo escenario económico del país. “La Argentina cambió y Vaca Muerta es extraordinaria y tenemos RIGI, así que va a ser para fin de año nuestro objetivo”, finalizó.