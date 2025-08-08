Luna llena en Acuario y conjunción Marte-Saturno: 5 signos más beneficiados y 5 más perjudicados

Géminis
La energía de aire favorece su comunicación y creatividad. Este fin de semana puede traer acuerdos, oportunidades de aprendizaje y contactos valiosos.
Libra
Encontrará armonía en sus relaciones y apoyo en sus proyectos. La Luna llena le da un impulso para equilibrar vínculos y atraer aliados estratégicos.
Leo
Con el Sol y el Portal del León potenciando su energía, Leo brilla y recibe reconocimiento. Buen momento para concretar metas y mostrarse al mundo.
Sagitario
Se abren caminos en comunicación, viajes o estudios. La conjunción Marte-Saturno le ayuda a enfocar sus esfuerzos en logros concretos.
Los 5 signos más desafiados por la Luna llena en Acuario y la conjunción Marte-Saturno
Tauro
La Luna llena activa tensiones en el área profesional. Podría sentir presión extra o necesidad de cambiar de rumbo.
Escorpio
Energías opuestas lo invitan a soltar el control. Podría vivir conflictos emocionales o en relaciones cercanas.
Piscis
Con Saturno en su signo y Marte en oposición, puede sentirse agotado o frustrado. Es momento de bajar el ritmo y priorizar el autocuidado.
Virgo
Marte en su signo amplifica la acción, pero Saturno en oposición frena los avances. La clave: paciencia y planificación.
Capricornio
El sector económico y de valores se ve tensionado. Podrían aparecer gastos imprevistos o retos en la estabilidad material.
Claves para aprovechar este fin de semana de Luna llena en Acuario y conjunción Marte-Saturno
-
Si estás en el grupo beneficiado: avanzá con tus proyectos, pero con un plan claro.
-
Si estás en el grupo desafiado: usá la energía para replantear objetivos y evitar decisiones impulsivas.
-
Para todos: la Luna llena es momento de soltar lo que ya no suma y reforzar los lazos importantes.
En conclusión, la Luna llena en Acuario y la conjunción Marte-Saturno marcan un punto de inflexión. Algunos signos sentirán que todo fluye, mientras que otros deberán ejercitar la paciencia. Sea cual sea tu caso, la clave está en actuar con conciencia y equilibrio.