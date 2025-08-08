En vivo Radio La Red
Trends
Luna
Acuario
ASTROLOGÍA

Luna llena en Acuario y conjunción Marte-Saturno: 5 signos más beneficiados y 5 más perjudicados

La Luna llena en Acuario y la conjunción Marte-Saturno marcarán el 9 de agosto. Descubrí qué signos ganan impulso y cuáles deberán tener cautela.

Este sábado 9 de agosto 2025 se produce la Luna llena en Acuario, conocida como Sturgeon Moon, junto con la conjunción Marte-Saturno, un tránsito que combina impulso y disciplina. Este cóctel astral traerá oportunidades para algunos signos y pruebas para otros, en un fin de semana ideal para cerrar ciclos y replantear metas.

La energía acuariana invita a la autenticidad y la conexión social, mientras que Marte y Saturno juntos exigen actuar con estrategia. Sin embargo, no todos lo vivirán de la misma manera: algunos tendrán viento a favor, y otros sentirán que deben remar contra la corriente.

trigono de fuego signos astrologia

Los 5 signos más beneficiados por la Luna llena en Acuario y la conjunción Marte-Saturno

Acuario

Como anfitrión de la Luna llena, Acuario recibe claridad y fuerza para tomar decisiones clave. Podrá cerrar etapas con confianza y abrir nuevas puertas en lo personal y profesional.

Géminis

La energía de aire favorece su comunicación y creatividad. Este fin de semana puede traer acuerdos, oportunidades de aprendizaje y contactos valiosos.

Libra

Encontrará armonía en sus relaciones y apoyo en sus proyectos. La Luna llena le da un impulso para equilibrar vínculos y atraer aliados estratégicos.

Leo

Con el Sol y el Portal del León potenciando su energía, Leo brilla y recibe reconocimiento. Buen momento para concretar metas y mostrarse al mundo.

Sagitario

Se abren caminos en comunicación, viajes o estudios. La conjunción Marte-Saturno le ayuda a enfocar sus esfuerzos en logros concretos.

luna acuario 2

Los 5 signos más desafiados por la Luna llena en Acuario y la conjunción Marte-Saturno

Tauro

La Luna llena activa tensiones en el área profesional. Podría sentir presión extra o necesidad de cambiar de rumbo.

Escorpio

Energías opuestas lo invitan a soltar el control. Podría vivir conflictos emocionales o en relaciones cercanas.

Piscis

Con Saturno en su signo y Marte en oposición, puede sentirse agotado o frustrado. Es momento de bajar el ritmo y priorizar el autocuidado.

Virgo

Marte en su signo amplifica la acción, pero Saturno en oposición frena los avances. La clave: paciencia y planificación.

Capricornio

El sector económico y de valores se ve tensionado. Podrían aparecer gastos imprevistos o retos en la estabilidad material.

luna acuario 4

Claves para aprovechar este fin de semana de Luna llena en Acuario y conjunción Marte-Saturno

  • Si estás en el grupo beneficiado: avanzá con tus proyectos, pero con un plan claro.

  • Si estás en el grupo desafiado: usá la energía para replantear objetivos y evitar decisiones impulsivas.

  • Para todos: la Luna llena es momento de soltar lo que ya no suma y reforzar los lazos importantes.

En conclusión, la Luna llena en Acuario y la conjunción Marte-Saturno marcan un punto de inflexión. Algunos signos sentirán que todo fluye, mientras que otros deberán ejercitar la paciencia. Sea cual sea tu caso, la clave está en actuar con conciencia y equilibrio.

