Luna Rosa 2026: cuándo y dónde se podrá ver en la Argentina

El nombre de “Luna Rosa” no implica que adquiera ese color. Proviene de las antiguas tribus nativas de Norteamérica, que la denominaron así por la floración del phlox subulata, una pequeña flor rosada típica de esa época del año.

En la Argentina se verá blanca y brillante, aunque cerca del horizonte puede presentar tonos anaranjados o rojizos debido al efecto de la atmósfera.

Para una mejor observación, se recomienda buscar lugares con baja contaminación lumínica y mirar hacia el este tras el atardecer, cuando comience a elevarse.