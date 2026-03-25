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Luna Rosa 2026: cuándo y dónde se podrá ver en la Argentina

La Luna Rosa regresa como uno de los eventos más llamativos del calendario astronómico.

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Según los datos astronómicos, este fenómeno alcanzará su fase máxima el miércoles 1 de abril de 2026 a las 23:11 en la Argentina. Se verá prácticamente llena también durante la noche del jueves 2 de abril.

El fenómeno podrá apreciarse desde cualquier punto del país, siempre que el cielo esté despejado, por lo que será visible en todo el territorio nacional.

¿Por qué se le dice Luna Rosa?

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Se trata de un fenómeno vinculado al calendario lunar y a la Pascua, ya que es la primera luna llena tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Por este motivo, resulta clave para fijar la fecha de la Semana Santa cristiana. En 2026, el Domingo de Pascua caerá el 5 de abril.

El nombre de “Luna Rosa” no implica que adquiera ese color. Proviene de las antiguas tribus nativas de Norteamérica, que la denominaron así por la floración del phlox subulata, una pequeña flor rosada típica de esa época del año.

En la Argentina se verá blanca y brillante, aunque cerca del horizonte puede presentar tonos anaranjados o rojizos debido al efecto de la atmósfera.

Para una mejor observación, se recomienda buscar lugares con baja contaminación lumínica y mirar hacia el este tras el atardecer, cuando comience a elevarse.

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