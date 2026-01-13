Martes 13: por qué es un día temido y asociado con la mala suerte

La historia además aportó hechos que consolidaron estas creencias. En el mundo cristiano, uno de los episodios más recordados es la caída de Constantinopla, ocurrida un martes de 1453, un acontecimiento que marcó el fin del Imperio Bizantino y tuvo un fuerte impacto simbólico y religioso. Con el paso del tiempo, el martes quedó asociado a la desgracia y a los malos augurios.

En el ámbito hispano, la combinación del martes con el número 13 terminó de afianzarse en la cultura popular y quedó sintetizada en un refrán que se repite hasta hoy: “En martes 13, no te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes”. La frase resume la recomendación de evitar decisiones importantes en una jornada considerada de mala fortuna.

¿Por qué otros le temen al viernes 13?

viernes13

Esta superstición no es universal. En Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, entre otros países de tradición anglosajona, el día temido es el viernes 13.

Una de las teorías más difundidas remite a la Edad Media, cuando el viernes 13 de octubre de 1307 comenzó la persecución contra los Caballeros Templarios, una orden militar cristiana que había acumulado influencia y riqueza en Europa.

Las detenciones masivas, las acusaciones de herejía y las ejecuciones marcaron a la fecha como sinónimo de tragedia. En cambio, en España y América Latina fue el martes el que cargó con el estigma.

Pese al avance de la ciencia y la racionalidad, el martes 13 mantiene su lugar en el imaginario colectivo. Para muchos se trata de una superstición inofensiva; para otros, un motivo suficiente para extremar cuidados.

En cualquier caso, la fecha sigue demostrando cómo ciertas creencias populares, nacidas de relatos religiosos, mitológicos e históricos, logran atravesar siglos y convertirse en parte de la cultura cotidiana.