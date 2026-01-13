Martes 13: por qué es un día temido y asociado con la mala suerte
Supersticiones, mitos y hechos históricos se combinan para explicar por qué el martes 13 es una fecha que todavía genera desconfianza.
Martes 13: una fecha que combina historia, mitología y superstición, y que aún hoy genera precaución en quienes creen en la mala suerte.
Para algunos es un día más en el calendario, pero para los supersticiosos el martes 13 funciona como una señal de alerta. Evitar viajes, no firmar contratos o postergar compromisos son algunas de las precauciones que reaparecen alrededor de esta fecha, una creencia que se repite desde hace siglos y que aún conserva vigencia.
El rechazo no es casual. El nombre del día proviene de Marte, el dios romano de la guerra, asociado al conflicto, la violencia y la destrucción. Desde la Antigüedad, esa carga simbólica convirtió al martes en un día considerado poco propicio para iniciar proyectos importantes, casarse o emprender viajes, una idea que se mantuvo en distintas culturas europeas y luego se trasladó a América.
A esa percepción negativa se suma el número 13, históricamente vinculado a la mala suerte. Existen varias teorías que intentan explicar el origen de esta superstición, aunque una de las más extendidas remite a la tradición cristiana. Según ese relato, en la Última Cena eran trece los comensales y Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús, ocupaba ese lugar. Con el tiempo, la idea de que sentarse trece personas a una mesa traía mala fortuna terminó asociándose directamente al número.
Otra explicación aparece en la mitología nórdica. En uno de sus relatos, doce dioses celebraban un banquete en el Valhalla hasta que la llegada de un decimotercer invitado, Loki, desencadenó una serie de hechos que culminaron con la muerte del dios Balder, símbolo de la paz y la luz. Ese episodio también reforzó la idea del trece como un número disruptivo, vinculado a la tragedia y la muerte.
La historia además aportó hechos que consolidaron estas creencias. En el mundo cristiano, uno de los episodios más recordados es la caída de Constantinopla, ocurrida un martes de 1453, un acontecimiento que marcó el fin del Imperio Bizantino y tuvo un fuerte impacto simbólico y religioso. Con el paso del tiempo, el martes quedó asociado a la desgracia y a los malos augurios.
En el ámbito hispano, la combinación del martes con el número 13 terminó de afianzarse en la cultura popular y quedó sintetizada en un refrán que se repite hasta hoy: “En martes 13, no te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes”. La frase resume la recomendación de evitar decisiones importantes en una jornada considerada de mala fortuna.
¿Por qué otros le temen al viernes 13?
Esta superstición no es universal. En Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, entre otros países de tradición anglosajona, el día temido es el viernes 13.
Una de las teorías más difundidas remite a la Edad Media, cuando el viernes 13 de octubre de 1307 comenzó la persecución contra los Caballeros Templarios, una orden militar cristiana que había acumulado influencia y riqueza en Europa.
Las detenciones masivas, las acusaciones de herejía y las ejecuciones marcaron a la fecha como sinónimo de tragedia. En cambio, en España y América Latina fue el martes el que cargó con el estigma.
Pese al avance de la ciencia y la racionalidad, el martes 13 mantiene su lugar en el imaginario colectivo. Para muchos se trata de una superstición inofensiva; para otros, un motivo suficiente para extremar cuidados.
En cualquier caso, la fecha sigue demostrando cómo ciertas creencias populares, nacidas de relatos religiosos, mitológicos e históricos, logran atravesar siglos y convertirse en parte de la cultura cotidiana.