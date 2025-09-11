En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Hacks
Argentina
Saber popular

"Más perdido que turco en la neblina": el verdadero origen de la frase, según el historiador Balmaceda

El dicho popular, extendido en toda la Argentina, tiene una curiosa explicación.

La expresión “más perdido que turco en la neblina” es común en Argentina; sin embargo su verdadero origen no tiene nada que ver con los turcos.

La expresión “más perdido que turco en la neblina” es común en Argentina; sin embargo su verdadero origen no tiene nada que ver con los turcos.

Seguramente alguien escuchó la expresión “más perdido como turco en la neblina” en Argentina para referirse a una persona que está completamente desorientada, ya sea de manera literal o figurada.

Leé también Atentado a las Torres Gemelas: el argentino que predijo la tragedia del 11 de septiembre
Este jueves 11 de septiembre de 2025 se cumplen 24 años de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York

Con el tiempo surgieron varias explicaciones sobre su origen, pero la que tomó más fuerza proviene del norte argentino. Según el historiador Daniel Balmaceda, el dicho original era “perdido como tuco en la neblina”, donde “tuco” o “tucu” se utilizaba como un término local para nombrar a un insecto bioluminiscente parecido a una luciérnaga, aunque en realidad pertenece al género Pyrophorus, un coleóptero que produce luz sin generar calor y es común en el Noroeste argentino.

El sentido de la expresión se entiende al imaginar que, aunque el tuco normalmente brilla en la oscuridad, en medio de la neblina pierde su luz y se desorienta.

tuco

Al difundirse el dicho, la palabra “tuco” fue reemplazada por “turco” debido a su similitud fonética. Eso explica por qué hoy se utiliza esta versión, aunque haya perdido el sentido original, sostiene Balmaceda, autor de Historias de letras, palabras y frases.

"Más perdido que turco en la neblina": otras versiones que existieron

Esta explicación desmiente otras versiones populares que se instalaron en tiempos de antaño. Entre ellas se encontraba la idea de que la frase estaba relacionada con la “turca” española, un tipo de borrachera, o que aludía a los inmigrantes sirio-libaneses, conocidos como “turcos”, que supuestamente se perdían en los caminos rurales argentinos. Estas hipótesis, al día de hoy, carecen de respaldo histórico y lingüístico, según señala el historiador Balmaceda.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Hacks Argentina
Notas relacionadas
Se conocieron las ultimas palabras del periodista Juan Ortelli antes que lo encontraran muerto
Calentar comida en el microondas: los errores que pueden afectar tu salud
Día del Programador: la curiosa explicación de por qué este año se celebra el 13 de septiembre

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar