"Más perdido que turco en la neblina": el verdadero origen de la frase, según el historiador Balmaceda

Seguramente alguien escuchó la expresión “más perdido como turco en la neblina” en Argentina para referirse a una persona que está completamente desorientada, ya sea de manera literal o figurada.
El dicho popular, extendido en toda la Argentina, tiene una curiosa explicación.
Con el tiempo surgieron varias explicaciones sobre su origen, pero la que tomó más fuerza proviene del norte argentino. Según el historiador Daniel Balmaceda, el dicho original era “perdido como tuco en la neblina”, donde “tuco” o “tucu” se utilizaba como un término local para nombrar a un insecto bioluminiscente parecido a una luciérnaga, aunque en realidad pertenece al género Pyrophorus, un coleóptero que produce luz sin generar calor y es común en el Noroeste argentino.
El sentido de la expresión se entiende al imaginar que, aunque el tuco normalmente brilla en la oscuridad, en medio de la neblina pierde su luz y se desorienta.
Al difundirse el dicho, la palabra “tuco” fue reemplazada por “turco” debido a su similitud fonética. Eso explica por qué hoy se utiliza esta versión, aunque haya perdido el sentido original, sostiene Balmaceda, autor de Historias de letras, palabras y frases.
Esta explicación desmiente otras versiones populares que se instalaron en tiempos de antaño. Entre ellas se encontraba la idea de que la frase estaba relacionada con la “turca” española, un tipo de borrachera, o que aludía a los inmigrantes sirio-libaneses, conocidos como “turcos”, que supuestamente se perdían en los caminos rurales argentinos. Estas hipótesis, al día de hoy, carecen de respaldo histórico y lingüístico, según señala el historiador Balmaceda.