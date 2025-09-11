"Más perdido que turco en la neblina": el verdadero origen de la frase, según el historiador Balmaceda

Con el tiempo surgieron varias explicaciones sobre su origen, pero la que tomó más fuerza proviene del norte argentino. Según el historiador Daniel Balmaceda, el dicho original era “perdido como tuco en la neblina”, donde “tuco” o “tucu” se utilizaba como un término local para nombrar a un insecto bioluminiscente parecido a una luciérnaga, aunque en realidad pertenece al género Pyrophorus, un coleóptero que produce luz sin generar calor y es común en el Noroeste argentino.