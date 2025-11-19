Aguinaldo ANSES: cuánto se cobra en diciembre con aumento y qué pasa con el bono de $70.000
ANSES confirmó los montos del aguinaldo de diciembre 2025 para jubilados, pensionados, PUAM y PNC, tras la suba del 2,3% por inflación. Así quedan los haberes, el SAC y el posible bono de fin de año.
ANSES confirmó los montos que percibirán jubilados, pensionados, titulares de PUAM y Pensiones No Contributivas (PNC) en diciembre 2025, mes en el que se paga la segunda cuota del aguinaldo. El cálculo surge tras la aplicación del aumento del 2,3%, correspondiente al índice de inflación de octubre informado por el INDEC.
La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor haber del segundo semestre, y se acreditará junto con el haber mensual actualizado. Como ocurre todos los años, las asignaciones familiares como AUH, AUE y SUAF no cobran aguinaldo, ya que son prestaciones de carácter no contributivo.
Sobre el bono previsional de hasta $70.000, ANSES aún no lo oficializó, pero fuentes del organismo anticipan que el Gobierno analiza darle continuidad para acompañar a quienes cobran la mínima.
¿Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados con aguinaldo en diciembre 2025?
Estos son los montos estimados con el aumento del 2,3% y el medio aguinaldo incluido:
Jubilados y pensionados con haber mínimo (SIPA)
Haber diciembre: $340.879
Medio aguinaldo: $170.439
Total general: $511.318
Total con posible bono: $581.318
PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)
Haber diciembre: $272.703
Medio aguinaldo: $136.351
Total: $409.054
Total con posible bono: $479.054
PNC por Invalidez
Haber diciembre: $238.615
Medio aguinaldo: $119.307
Total: $357.922
Total con posible bono: $427.922
PNC por Vejez
Haber diciembre: $238.615
Medio aguinaldo: $119.307
Total: $357.922
Total con posible bono: $427.922
¿Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre?
La Ley 23.073 establece que el medio aguinaldo debe abonarse antes del 18 de diciembre. No obstante, se permite una prórroga de hasta cuatro días hábiles, por lo que la fecha límite de pago para diciembre 2025 es el 23 de diciembre.
En el caso de ANSES, el depósito suele realizarse en paralelo con el calendario habitual de haberes del mes, por lo que el SAC se pagará según la fecha asignada a cada terminación de DNI.
¿Qué es el aguinaldo y cómo se calcula?
El Sueldo Anual Complementario es una retribución adicional que los trabajadores y jubilados reciben en dos cuotas al año:
Primera cuota: junio
Segunda cuota: diciembre
Cada cuota equivale al 50% del mejor salario bruto percibido en el semestre, incluyendo horas extra pero excluyendo conceptos no remunerativos. A ese monto luego se le aplican los descuentos correspondientes.
Para jubilados y pensionados, ANSES utiliza el mejor haber mensual del período julio–diciembre.
Quiénes cobran el aguinaldo en diciembre 2025
Perciben el SAC:
Jubilados y pensionados del SIPA
Titulares de PUAM
Beneficiarios de Pensiones No Contributivas
Trabajadores registrados del sector privado y público