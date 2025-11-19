Aguinaldo ANSES: cuánto se cobra en diciembre con aumento y qué pasa con el bono de $70.000

Jubilados y pensionados con haber mínimo (SIPA)

Haber diciembre: $340.879

Medio aguinaldo: $170.439

Total general: $511.318

Total con posible bono: $581.318

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)

Haber diciembre: $272.703

Medio aguinaldo: $136.351

Total: $409.054

Total con posible bono: $479.054

PNC por Invalidez

Haber diciembre: $238.615

Medio aguinaldo: $119.307

Total: $357.922

Total con posible bono: $427.922

PNC por Vejez

Haber diciembre: $238.615

Medio aguinaldo: $119.307

Total: $357.922

Total con posible bono: $427.922

ANSES_bono

¿Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre?

La Ley 23.073 establece que el medio aguinaldo debe abonarse antes del 18 de diciembre. No obstante, se permite una prórroga de hasta cuatro días hábiles, por lo que la fecha límite de pago para diciembre 2025 es el 23 de diciembre.

En el caso de ANSES, el depósito suele realizarse en paralelo con el calendario habitual de haberes del mes, por lo que el SAC se pagará según la fecha asignada a cada terminación de DNI.

¿Qué es el aguinaldo y cómo se calcula?

El Sueldo Anual Complementario es una retribución adicional que los trabajadores y jubilados reciben en dos cuotas al año:

Primera cuota: junio

Segunda cuota: diciembre

Cada cuota equivale al 50% del mejor salario bruto percibido en el semestre, incluyendo horas extra pero excluyendo conceptos no remunerativos. A ese monto luego se le aplican los descuentos correspondientes.

Para jubilados y pensionados, ANSES utiliza el mejor haber mensual del período julio–diciembre.

Quiénes cobran el aguinaldo en diciembre 2025

Perciben el SAC:

Jubilados y pensionados del SIPA

Titulares de PUAM

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas

Trabajadores registrados del sector privado y público

Quiénes NO cobran el aguinaldo en diciembre 2025

No lo perciben: