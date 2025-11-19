El festejo que dio la vuelta al mundo: se enteraron por celular que jugarán el Mundial y su reacción se volvió viral

La alegría también llegó a Puerto Príncipe, donde gran parte de la población salió a festejar pese a la violencia e inseguridad que dominan a la región. En redes sociales, el volante del Wolverhampton, Jean-Ricner Bellegarde, expresó un mensaje que se volvió viral: “18 de noviembre 2025, una fecha simbólica que permanecerá grabada para siempre… Orgulloso por siempre”.

Por qué Haití no pudo jugar sus partidos de local en su estadio

La selección lleva años jugando lejos de su casa. El hospedaje principal, el Stade Sylvio Cator, quedó en manos de grupos armados y permanece inutilizable. La federación debió desplazar la localía a distintos países del Caribe, lo que convirtió la campaña clasificatoria en un desafío logístico inédito. A pesar de eso, el equipo dirigido por el francés Sébastien Migné logró tres victorias, dos empates y una sola derrota en el Grupo C.

Cómo se compone la selección haitiana que logró la clasificación

El plantel se destaca por una fuerte presencia de futbolistas formados en Europa, principalmente en Francia. Muchos nacieron fuera del país o migraron durante la infancia. Esta particularidad generó debates internos sobre la integración de jugadores locales, aunque la coexistencia terminó fortaleciendo al grupo: la experiencia europea combinada con el talento surgido de academias haitianas dio forma a una selección capaz de competir con solidez.

Cuándo había sido la última participación de Haití en un Mundial

Haití jugó su único Mundial en 1974, cuando integró el Grupo 4 junto a Polonia, Argentina e Italia. Aquel equipo cayó 3-1 ante los italianos, sufrió un 7-0 frente a Polonia y perdió 4-1 contra la Selección Argentina.

Más de medio siglo después, el fútbol caribeño tiene nuevo motivo para celebrar. Haiti vuelve a la élite, con una historia marcada por la resiliencia, la unión y una clasificación que se confirmó mirando un celular en el centro de la cancha.