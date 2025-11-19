En vivo Radio La Red
Trends
TikTok
Inseguridad
Bronca, miedo y cansancio

El desesperado mensaje de la Tía Sebi que generó gran perocupación y conmocionó a todos

La preocupación que causó la Tía Sebi y un grito desesperado que se hizo viral: "ya no se puede vivir”. Miralo.

El desesperado mensaje de la Tía Sebi que generó gran perocupación y conmocionó a todos

El violento robo que sufrió su tía abuela desbordó la paciencia y el miedo acumulado: “La Tía Sebi”, el influencer de 25 años conocido por “chusmetear” a la farándula con más de 2 millones de seguidores en TikTok y 180 mil en Instagram, estalló en las redes y lanzó uno de los descargos más crudos y desesperados que se hayan escuchado sobre la inseguridad en La Matanza, el barrio que lo vio crecer y al que él mismo se define como “el divo”.

Pero esta vez no habló de celebridades, romances ni escándalos mediáticos. Habló de supervivencia. “Yo he sufrido hechos de violencia, de robo en todos los gobiernos”, comenzó, sin filtro.

Según relató, desde la adolescencia viene acumulando episodios traumáticos: A los 15 años, un delincuente le apoyó un arma en el pecho en la puerta de su casa. En el último tiempo, la situación se volvió “directamente insostenible”.

Pero lo que detonó su furia fue el brutal ataque que sufrió este fin de semana su tía abuela, una mujer de 80 años, a apenas diez cuadras de su casa.

Según denunció el influencer, la mujer había visto por las cámaras de seguridad que dos hombres intentaron entrar a su casa. Por miedo, se fue a dormir a la casa de su hija. Al mediodía siguiente decidió volver… y se encontró con la peor situación posible: los mismos ladrones la estaban esperando adentro del jardín.

La redujeron, la amenazaron y le robaron todo: plata, ahorros y sobre todo, la tranquilidad de su vida cotidiana.

La Tía Sebi describió el clima en el barrio con una crudeza brutal: “Cerrás la puerta de tu casa y agradecés que no te pasó nada. Ver una moto, un auto, y que se te acelere el corazón… No es vivir”.

Afirmó que el miedo es permanente, que salir y volver a casa “es sentir que te puede tocar en cualquier momento”, y que la violencia se volvió moneda corriente: “Nunca sabés cuándo a uno de estos hdp le puede agarrar la loca y pegar un tiro”.

En el descargo, contó también otro hechos en la zona como que a un vecino suyo le robaron la camioneta y lo dejaron tirado en el piso. A otro joven de la zona recibió dos tiros para robarle el auto sin siquiera resistirse. Y, el mismo presenció un intento de robo armado mientras entraba a su casa con su perra.

Los grupos vecinales estallan con denuncias diarias. En Facebook, el colectivo “Vecinos en alerta” ya se convirtió en una radiografía del horror cotidiano.

El cierre de su mensaje fue tan doloroso como desolador: “La solución que encuentran muchos vecinos es mudarse. ¿Por qué tenemos que dejar nuestro hogar? Yo quiero quedarme donde viví toda mi vida, pero parece que acá ya no se puede vivir”.

Sensación de abandono, miedo permanente, vecinos que huyen, y un territorio que —según Sebi— se está transformando en “una película de cowboys, todos a los tiros”.

