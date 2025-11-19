El inesperado anuncio de Francisco Tinelli en medio del escándalo familiar por el posteo de Juanita
Francisco Tinelli sorprendió a todos con un importante anuncio, en medio del revuelo por la feroz interna en su familia.
19 nov 2025, 13:15
Francisco Tinelli rompió el silencio en medio del escándalo familiar e hizo un anuncio clave.
En medio del clima tenso que atraviesa la familia Tinelli, Francisco Tinelli decidió hacerse un espacio propio lejos del escándalo mediático. Mientras distintos conflictos internos del clan siguen generando titulares —incluido el llamado amenazante a Juana Tinelli y las peleas que volvieron a aparecer en la agenda pública—, el hijo de Marcelo Tinelli y Paula Robles eligió tomar distancia y enfocarse en una noticia que lo llena de entusiasmo personal y profesional. Su manera de comunicarlo fue fiel a su estilo: sin exposiciones innecesarias y a través de sus redes sociales, donde anunció un proyecto que representa un nuevo paso en su carrera.
A lo largo de los últimos días, Francisco se mantuvo al margen de cualquier declaración relacionada con la crisis familiar. Su perfil reservado, que lo distingue dentro del clan, volvió a quedar en evidencia. Sin embargo, eligió este momento para sorprender a sus seguidores con una novedad que marca un rumbo distinto, alineado con sus intereses creativos y con la búsqueda profesional que viene construyendo en silencio.
Fue mediante una historia en su cuenta de Instagram donde compartió su entusiasmo por el lanzamiento de un ciclo de música electrónica en el que trabaja como DJ. Allí expresó su emoción con un breve texto lleno de expectativa: “Tanta emoción para este nuevo espacio que llega”, dejando claro que este debut no es un experimento improvisado, sino un proyecto que estuvo gestando durante mucho tiempo y que hoy encuentra su propio lugar.
En ese mismo posteo presentó de manera oficial “Lup”, el ciclo musical que describe como una propuesta que “viene a romper lo cíclico, barrer tendencias y respirar lo esencial”. Además, acompañó el anuncio con una invitación dirigida a quienes quieran sumarse a la experiencia sonora: “Hágase de Lup su casa”. La frase resume el espíritu con el que encara este nuevo desafío, en el que combina el trabajo técnico con una sensibilidad artística propia.
Más allá del apellido y del entorno mediático en el que creció, Fran ha logrado consolidarse como una figura discreta dentro de la familia. Además de su labor como DJ, también se desempeña como productor, director creativo y cuenta con formación en cine y música, campos en los que viene desarrollándose con constancia.
Su interés por la música electrónica nació en su infancia, pero recién en 2024 dio un paso profesional al lanzar Corante, un proyecto en colaboración con Mica Tinelli y su marca de ropa. Ese impulso creativo se potenció meses más tarde, cuando sorprendió en el BAFWEEK con su faceta musical y su participación como colaborador creativo en la colección masculina de la marca Ginebra. Ahora, con Lup, profundiza un camino propio en el que combina identidad, sonido y proyección futura.
¿Quién reemplazará a Marcelo Tinelli en su programa de streaming?
Después de que Marcelo Tinelli anunciara que dejará la conducción en Carnaval Stream, rápidamente se supo quién ocupará su lugar.
Marcelo compartió un extenso comunicado donde explicó los motivos personales y familiares que lo llevaron a tomar esta decisión, y confirmó que el ciclo regresará en 2026. "Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar. Hoy estoy en uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención", escribió Tinelli en sus redes.
En ese mismo mensaje, el conductor detalló cómo fue el acuerdo con su equipo. "Hablé con el equipo de @carnavalstream, y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa ‘Estamos de Paso’ no seguirá emitiéndose por ahora. Volverá el año próximo, con la fuerza y la alegría que este proyecto tan hermoso merece", continuó.
Además, aprovechó el anuncio para agradecer a sus compañeros: "Agradezco profundamente a quienes nos acompañaron, a mis compañeros de toda la vida, a las nuevas personas que conocí, y especialmente a Carnaval, que me abrió un mundo nuevo y maravilloso". Y cerró con un mensaje esperanzador: "Nos espera un 2026 con nuevos desafíos, con heridas cicatrizadas y con mucho trabajo por delante. Con el amor de siempre, gracias. Hasta el próximo encuentro".
Mientras tanto, la incógnita sobre quién tomaría la posta fue despejada por El Ejército de LAM. A través de X, confirmaron: "Juana Viale reemplazará con su programa a Marcelo Tinelli en Carnaval". De esta manera, la actriz y conductora será quien ocupe el horario del programa de Tinelli, Estamos de paso, con su propio ciclo.