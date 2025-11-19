El inesperado anuncio de Francisco Tinelli en medio del escándalo familiar por el posteo de Juanita

Más allá del apellido y del entorno mediático en el que creció, Fran ha logrado consolidarse como una figura discreta dentro de la familia. Además de su labor como DJ, también se desempeña como productor, director creativo y cuenta con formación en cine y música, campos en los que viene desarrollándose con constancia.

Su interés por la música electrónica nació en su infancia, pero recién en 2024 dio un paso profesional al lanzar Corante, un proyecto en colaboración con Mica Tinelli y su marca de ropa. Ese impulso creativo se potenció meses más tarde, cuando sorprendió en el BAFWEEK con su faceta musical y su participación como colaborador creativo en la colección masculina de la marca Ginebra. Ahora, con Lup, profundiza un camino propio en el que combina identidad, sonido y proyección futura.

fran tinelli

¿Quién reemplazará a Marcelo Tinelli en su programa de streaming?

Después de que Marcelo Tinelli anunciara que dejará la conducción en Carnaval Stream, rápidamente se supo quién ocupará su lugar.

Marcelo compartió un extenso comunicado donde explicó los motivos personales y familiares que lo llevaron a tomar esta decisión, y confirmó que el ciclo regresará en 2026. "Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar. Hoy estoy en uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención", escribió Tinelli en sus redes.

En ese mismo mensaje, el conductor detalló cómo fue el acuerdo con su equipo. "Hablé con el equipo de @carnavalstream, y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa ‘Estamos de Paso’ no seguirá emitiéndose por ahora. Volverá el año próximo, con la fuerza y la alegría que este proyecto tan hermoso merece", continuó.

Además, aprovechó el anuncio para agradecer a sus compañeros: "Agradezco profundamente a quienes nos acompañaron, a mis compañeros de toda la vida, a las nuevas personas que conocí, y especialmente a Carnaval, que me abrió un mundo nuevo y maravilloso". Y cerró con un mensaje esperanzador: "Nos espera un 2026 con nuevos desafíos, con heridas cicatrizadas y con mucho trabajo por delante. Con el amor de siempre, gracias. Hasta el próximo encuentro".

Mientras tanto, la incógnita sobre quién tomaría la posta fue despejada por El Ejército de LAM. A través de X, confirmaron: "Juana Viale reemplazará con su programa a Marcelo Tinelli en Carnaval". De esta manera, la actriz y conductora será quien ocupe el horario del programa de Tinelli, Estamos de paso, con su propio ciclo.

