El drama de Maru Botana tras una denuncia por estafa y fraude

La denuncia de Maru Botana ya está en manos de la Justicia, y el caso generó indignación, no solo por el perjuicio económico sino por el trasfondo solidario del proyecto, que buscaba beneficiar a los chicos de Conin.

La carta Maru Botana para recordar su hijo Facundo: "Siempre está"

Maru Botana compartió un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram para recordar a su hijo Facundo, quien nació en marzo de 2008 y falleció en septiembre del mismo año, cuando tenía apenas seis meses de vida.

Al cumplirse 17 años de su partida, la cocinera publicó una foto de su bebé junto a un texto cargado de emoción: “Hoy es el día. El día en que si pudiera volvería todo para atrás, o el día en que desearía que nunca hubiese existido. Aunque pasen los años, los que tenemos el corazón roto sabemos que los días especiales son difíciles”, comenzó escribiendo.

“Son esos días que nos hacemos mil preguntas sin respuestas, son esos días que no entendemos nada y que tenemos una especie de angustia, tristeza y una incomodidad difícil de explicar”, continuó. Además, explicó por qué decidió abrir su corazón ante sus seguidores: “A mí en particular me hace bien compartir mi tristeza con ustedes y con muchos de los que sufrieron y sufren la pérdida. Él siempre está y lo siento en cada uno de mis hijos, me acompaña y nos cuida”.

La cocinera también reflexionó sobre cómo ese doloroso episodio marcó a toda su familia: “Pero hoy Facu, las ganas de verte y tenerte son infinitas. Busco fotos, videos y recuerdo momentos que me quedarán para siempre. Como cuando Santi se sentaba al lado tuyo para ver los dibujitos o cuando Mati quería que lo acompañaras a fútbol en tu huevito. Tan chiquitos todos y tan triste el momento que les contamos que te habías ido al cielo”.

“Te amamos y te recordamos siempre. Hasta Juani e Ine, que no te conocieron, te tienen presente. Pasan los años, la mochila pesa menos, y se aprende y se puede, pero si alguna enseñanza me quedó después de que te fuiste fue el caudal de amor que nos dejaste y la unión entre todos. Gracias, Facu, hoy y siempre con vos en nuestras vidas”, cerró su mensaje.

Finalmente, ante la gran cantidad de mensajes de apoyo, Maru Botana agradeció el cariño recibido: “Gracias infinitas por todo el amor recibido, es el mimo más grande y necesario en estos días”.