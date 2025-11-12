El drama de Maru Botana tras una denuncia por estafa y fraude
Maru Botana quedó envuelta en un escándalo tras una denuncia por estafa y fraude. La palabra de la cocinera.
12 nov 2025, 19:01
El drama de Maru Botana tras una denuncia por estafa y fraude: "Estoy en juicio"
Una constructora usó la imagen de Maru Botana a cambio de realizar una obra solidaria en Mendoza, pero nunca cumplió con lo prometido. En la zona de Las Heras funciona un centro nutricional de la Fundación Conin, que necesitaba construir una cooperativa laboral para generar oportunidades de trabajo y sustento. La cocinera se ofreció a colaborar con el proyecto, pero el contrato nunca se concretó.
“Se necesitaba una pastelería para que los chicos pudieran trabajar y un salón de usos múltiples. Eran 128 m². Maru les dio la sesión entera de su imagen por dos años. En 2021, la constructora le dijeron que empezaban la obra, pero el terreno sigue arrasado y árido”, contó Luis Bremer en A la tarde (América TV). “Nunca cumplieron y ahora le deben 60 millones de pesos”, agregó el periodista.
Según las redes sociales de la empresa, en octubre de 2023 el proyecto parecía estar cerca de finalizar. “Abunda la emoción. Las chicas de Cooperativa La Maru ya se están preparando para poner manos a la obra en esta hermosa pastelería”, escribieron en su cuenta de Instagram. Sin embargo, nada de eso ocurrió.
Consultada sobre el tema, Maru Botana dio su versión en A la tarde (América TV): “Les prometí que se iba a hacer esa obra y nunca se hizo. Yo hice todo lo que se necesitaba para la publicidad de sus construcciones; a cambio, en vez de pedirles plata, les pedí que armen la cooperativa”. La cocinera lamentó la falta de respuestas y remarcó: “Se fue un socio, se disolvió y me dejaron en banda”.
La denuncia de Maru Botana ya está en manos de la Justicia, y el caso generó indignación, no solo por el perjuicio económico sino por el trasfondo solidario del proyecto, que buscaba beneficiar a los chicos de Conin.
La carta Maru Botana para recordar su hijo Facundo: "Siempre está"
Maru Botana compartió un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram para recordar a su hijo Facundo, quien nació en marzo de 2008 y falleció en septiembre del mismo año, cuando tenía apenas seis meses de vida.
Al cumplirse 17 años de su partida, la cocinera publicó una foto de su bebé junto a un texto cargado de emoción: “Hoy es el día. El día en que si pudiera volvería todo para atrás, o el día en que desearía que nunca hubiese existido. Aunque pasen los años, los que tenemos el corazón roto sabemos que los días especiales son difíciles”, comenzó escribiendo.
“Son esos días que nos hacemos mil preguntas sin respuestas, son esos días que no entendemos nada y que tenemos una especie de angustia, tristeza y una incomodidad difícil de explicar”, continuó. Además, explicó por qué decidió abrir su corazón ante sus seguidores: “A mí en particular me hace bien compartir mi tristeza con ustedes y con muchos de los que sufrieron y sufren la pérdida. Él siempre está y lo siento en cada uno de mis hijos, me acompaña y nos cuida”.
La cocinera también reflexionó sobre cómo ese doloroso episodio marcó a toda su familia: “Pero hoy Facu, las ganas de verte y tenerte son infinitas. Busco fotos, videos y recuerdo momentos que me quedarán para siempre. Como cuando Santi se sentaba al lado tuyo para ver los dibujitos o cuando Mati quería que lo acompañaras a fútbol en tu huevito. Tan chiquitos todos y tan triste el momento que les contamos que te habías ido al cielo”.
“Te amamos y te recordamos siempre. Hasta Juani e Ine, que no te conocieron, te tienen presente. Pasan los años, la mochila pesa menos, y se aprende y se puede, pero si alguna enseñanza me quedó después de que te fuiste fue el caudal de amor que nos dejaste y la unión entre todos. Gracias, Facu, hoy y siempre con vos en nuestras vidas”, cerró su mensaje.
Finalmente, ante la gran cantidad de mensajes de apoyo, Maru Botana agradeció el cariño recibido: “Gracias infinitas por todo el amor recibido, es el mimo más grande y necesario en estos días”.