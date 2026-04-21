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Se cansó: el fuerte descargo de Julieta Poggio tras las críticas por sus retoques estéticos

Julieta Poggio defendió la libertad de decidir sobre el propio cuerpo y pidió respeto por las elecciones personales.

21 abr 2026, 18:46
julieta poggio
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Julieta Poggio volvió a mostrarse auténtica y sin filtro en Rumis, el streaming de La Casa Streaming. Allí, la ex Gran Hermano decidió responder tanto a sus seguidores como a quienes la cuestionan, dejando un mensaje claro sobre la libertad de decidir sobre el propio cuerpo.

"Quiero decir que siento que estamos en una época donde ya todos entendimos que no se hablan de los cuerpos ajenos, que no hay que hablar de si está más gordo o más flaca, pero creo que ahora estamos como en una era donde hay que pedirle permiso a la gente para hacerse un cambio estético", comenzó diciendo con firmeza.

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Con tono enérgico, Poggio continuó: "Que no te toques la cara, que no te hagas esto, que no te hagas lo otro. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, le puede gustar, se puede arrepentir o no, pero dejen de opinar también de las decisiones que toma uno a nivel estético".

La joven también reflexionó sobre cómo suelen interpretarse los retoques: "Si te hacés las tetas es porque tenés una inseguridad, si te hacés algo es porque claramente no te gusta y querés arreglarlo de tu cara o lo que sea, pero me parece que no está bueno normalizar también cada cosita estética que uno se haga, que todo el mundo tenga el libre albedrío de poder opinar".

"Muchas cosas con los cuerpos, pero ¿qué pasa con la cara o cualquier cosa que se quiera hacer uno?", cerró.

Este descargo llegó después de que Julieta se colocara carillas en los dientes, decisión que generó una ola de críticas en las redes sociales.

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Julieta Poggio se animó a abrir su corazón y respondió un ping pong de preguntas que recorrió distintos temas: Coti Romero, Marcos Ginocchio, la China Suárez y hasta su sexualidad.

Consultada por el medio Resumido sobre Coti Romero, la ex Gran Hermano no dudó en elogiarla: "Jugadora, entiende mucho el timing del juego y de la tele y además es muy picante".

En cuanto a la polémica con la China Suárez, que derivó en una respuesta de la actriz desde las redes, Poggio fue tajante: "Nunca hablé (con la China) y no me interesa para nada. Como dije, quizá siento que a veces tiene problemas con las mujeres".

El momento más revelador llegó cuando confesó su orientación sexual y experiencias personales: "Estuve con una mujer", admitió. Y ante la pregunta directa, reafirmó: "Ahora puedo confirmar que sí".

También habló de Marcos Ginocchio, con quien mantuvo un romance tras salir de la casa de Gran Hermano. Julieta recordó lo difícil que fue ocultar esa relación: "Lo peor fue tener que mentir, en esa época como que tenía que ocultar para cuidar a la otra persona pero la verdad me costaba mucho".

Finalmente, se refirió a sus vínculos con Daniela Celis y Romina Uhrig, sus ex compañeras del reality: "Con Dani somos como familia, con Romina nos distanciamos un poco, muchas cosas que la gente sabe y otras que pasaron internas pero pudimos hablar como dos personas maduras y arreglar las cosas", cerró Poggio.

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