Se cansó: el fuerte descargo de Julieta Poggio tras las críticas por sus retoques estéticos

"Muchas cosas con los cuerpos, pero ¿qué pasa con la cara o cualquier cosa que se quiera hacer uno?", cerró.

Este descargo llegó después de que Julieta se colocara carillas en los dientes, decisión que generó una ola de críticas en las redes sociales.

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Cuál fue la confesión más íntima y privada que hizo Julieta Poggio

Julieta Poggio se animó a abrir su corazón y respondió un ping pong de preguntas que recorrió distintos temas: Coti Romero, Marcos Ginocchio, la China Suárez y hasta su sexualidad.

Consultada por el medio Resumido sobre Coti Romero, la ex Gran Hermano no dudó en elogiarla: "Jugadora, entiende mucho el timing del juego y de la tele y además es muy picante".

En cuanto a la polémica con la China Suárez, que derivó en una respuesta de la actriz desde las redes, Poggio fue tajante: "Nunca hablé (con la China) y no me interesa para nada. Como dije, quizá siento que a veces tiene problemas con las mujeres".

El momento más revelador llegó cuando confesó su orientación sexual y experiencias personales: "Estuve con una mujer", admitió. Y ante la pregunta directa, reafirmó: "Ahora puedo confirmar que sí".

También habló de Marcos Ginocchio, con quien mantuvo un romance tras salir de la casa de Gran Hermano. Julieta recordó lo difícil que fue ocultar esa relación: "Lo peor fue tener que mentir, en esa época como que tenía que ocultar para cuidar a la otra persona pero la verdad me costaba mucho".

Finalmente, se refirió a sus vínculos con Daniela Celis y Romina Uhrig, sus ex compañeras del reality: "Con Dani somos como familia, con Romina nos distanciamos un poco, muchas cosas que la gente sabe y otras que pasaron internas pero pudimos hablar como dos personas maduras y arreglar las cosas", cerró Poggio.