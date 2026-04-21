Jubilados en abril: ANSES confirmó el sistema de reintegros de $25.000

¿Qué rubros incluyen descuentos para jubilados de ANSES en abril?

La red de beneficios de la Administración Nacional de la Seguridad Social abarca sectores esenciales para el consumo doméstico. Los jubilados de ANSES pueden encontrar descuentos en alimentos, productos de limpieza, indumentaria, calzado y artículos del hogar. Al ser una red nacional con más de 12.000 puntos de venta, el programa asegura cobertura en grandes ciudades y localidades del interior, facilitando el acceso al beneficio en todo el país.

Además de los supermercados, el foco de ahorro de los jubilados de ANSES en abril de 2026 se encuentra en las farmacias de cercanía. El uso de la tarjeta de débito oficial permite acceder a promociones que, sumadas a los descuentos de cada obra social, logran una baja significativa en el gasto mensual. La transparencia de este programa de la Administración Nacional de la Seguridad Social permite consultar el listado de locales por zona a través de la web oficial, ayudando a los jubilados a organizar sus finanzas personales.

¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima con los beneficios de abril?

En abril de 2026, un jubilado bajo la órbita de la Administración Nacional de la Seguridad Social percibe un haber básico de $380.319,31 más el bono de $70.000, totalizando $450.319,31. Si el titular aprovecha el tope de ahorro de $25.000 mediante el programa de beneficios automáticos, su capacidad de consumo efectiva se eleva por encima de los $475.000. Este esquema de ingresos y reintegros es la base de la asistencia previsional de este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social recuerda que no solicita claves bancarias para activar estos descuentos, por lo que los jubilados de ANSES deben estar alerta ante intentos de fraude. Se aclara que los créditos de ANSES no están vigentes de forma directa en la actualidad. Cualquier consulta sobre la liquidación de haberes o la acreditación de los reintegros automáticos de abril debe realizarse a través de los canales oficiales, garantizando que el beneficio llegue íntegramente al bolsillo del titular.