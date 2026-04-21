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Jubilados en abril: ANSES confirmó el sistema de reintegros de $25.000

Se oficializó el impacto del programa de reintegros para el sector previsional durante el cuarto mes del año. Los jubilados de ANSES que perciben el haber mínimo pueden complementar sus ingresos mediante descuentos directos en farmacias y supermercados, alcanzando un alivio económico adicional en abril de 2026.

Jubilados en abril: ANSES confirmó el sistema de reintegros de $25.000

Jubilados en abril: ANSES confirmó el sistema de reintegros de $25.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los jubilados de la mínima cuentan con una herramienta de ahorro estratégico que potencia el valor real de sus haberes. En abril de 2026, los titulares que cobran el haber unificado de $450.319,31 (monto que integra el bono de $70.000 y el ajuste del 2,9%) pueden obtener reintegros de hasta $25.000 mensuales. Este sistema se activa de forma automática al utilizar la tarjeta de débito en la que se percibe la prestación, funcionando como un soporte indirecto al poder adquisitivo.

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El programa Beneficios ANSES ofrece descuentos del 10% y hasta el 20% en una red federal de más de 12.000 comercios adheridos. Para los jubilados de ANSES, esta iniciativa resulta clave para reducir los costos de medicamentos y productos de la canasta alimentaria básica. Al no requerir inscripciones previas, la medida permite que los adultos mayores estiren el rendimiento de su haber mensual mediante devoluciones que se acreditan directamente en sus cuentas bancarias.

¿Cómo funciona el ahorro de $25.000 para jubilados de ANSES?

CREDITOS JUBILADOS ANSES
Jubilados en abril: ANSES confirm&oacute; el sistema de reintegros de $25.000

Jubilados en abril: ANSES confirmó el sistema de reintegros de $25.000

El sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social opera principalmente los días lunes en las grandes cadenas de supermercados y farmacias participantes. Los jubilados de ANSES simplemente deben pagar sus consumos con la tarjeta de débito vinculada a su beneficio previsional. El reintegro del 10% se procesa de forma automática y se ve reflejado en el saldo de la cuenta dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la compra, sin necesidad de trámites extras.

Para maximizar el ahorro proyectado de $25.000 en abril de 2026, el beneficiario debe planificar sus gastos aprovechando los días de promoción vigentes en su zona. En el rubro de farmacias y perfumerías, muchos locales de la red de ANSES extienden el beneficio a otros días de la semana o aplican descuentos directos que pueden alcanzar el 20%. Esta política de alivio es una de las más utilizadas por el sector pasivo para compensar los ajustes en el rubro salud y artículos de higiene personal.

¿Qué rubros incluyen descuentos para jubilados de ANSES en abril?

La red de beneficios de la Administración Nacional de la Seguridad Social abarca sectores esenciales para el consumo doméstico. Los jubilados de ANSES pueden encontrar descuentos en alimentos, productos de limpieza, indumentaria, calzado y artículos del hogar. Al ser una red nacional con más de 12.000 puntos de venta, el programa asegura cobertura en grandes ciudades y localidades del interior, facilitando el acceso al beneficio en todo el país.

Además de los supermercados, el foco de ahorro de los jubilados de ANSES en abril de 2026 se encuentra en las farmacias de cercanía. El uso de la tarjeta de débito oficial permite acceder a promociones que, sumadas a los descuentos de cada obra social, logran una baja significativa en el gasto mensual. La transparencia de este programa de la Administración Nacional de la Seguridad Social permite consultar el listado de locales por zona a través de la web oficial, ayudando a los jubilados a organizar sus finanzas personales.

¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima con los beneficios de abril?

En abril de 2026, un jubilado bajo la órbita de la Administración Nacional de la Seguridad Social percibe un haber básico de $380.319,31 más el bono de $70.000, totalizando $450.319,31. Si el titular aprovecha el tope de ahorro de $25.000 mediante el programa de beneficios automáticos, su capacidad de consumo efectiva se eleva por encima de los $475.000. Este esquema de ingresos y reintegros es la base de la asistencia previsional de este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social recuerda que no solicita claves bancarias para activar estos descuentos, por lo que los jubilados de ANSES deben estar alerta ante intentos de fraude. Se aclara que los créditos de ANSES no están vigentes de forma directa en la actualidad. Cualquier consulta sobre la liquidación de haberes o la acreditación de los reintegros automáticos de abril debe realizarse a través de los canales oficiales, garantizando que el beneficio llegue íntegramente al bolsillo del titular.

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