MasterChef: Paulo Kablan advirtió a la Negra Vernaci antes del debut: "Están todo el día..."

A días del comienzo de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Argentina, la Negra Vernaci recibió un particular consejo de Paulo Kablan, quien ya conoce desde adentro el reality tras haber participado en la tercera edición del programa.
“Te van a...”: la tremenda advertencia de Paulo Kablan a la Negra Vernaci antes de comenzar MasterChef. Enterate.
A días del comienzo de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Argentina, la Negra Vernaci recibió un particular consejo de Paulo Kablan, quien ya conoce desde adentro el reality tras haber participado en la tercera edición del programa.
Durante una charla al aire en Olga, Kablan recordó su experiencia frente a los jurados y le anticipó a Vernaci que deberá prepararse para un aspecto particular de la competencia: las devoluciones y las bromas constantes durante las grabaciones.
Con su característico humor, el periodista le explicó que los participantes quedan expuestos a todo tipo de comentarios mientras intentan cocinar y que, incluso cuando saben que un plato no salió bien, deben enfrentarse igualmente a la devolución del jurado.
"Vos estás con el delantal blanco y sabés que ya te vienen boludeando", le advirtió Kablan a la conductora. La conversación llevó a Vernaci a preguntarle por su propia experiencia y el periodista recordó una de las estrategias que había utilizado durante su paso por el reality.
"Le tiré condimento a morir. Total, lo prueban igual", contó entre risas. Sin embargo, Kablan dejó en claro que no todos los participantes reaccionan de la misma manera frente a los jurados y recordó especialmente su experiencia con Betular, con quien aseguró que no se animaba a hacer determinadas cosas.
"Yo no le puedo hacer eso a Bet. Bravo. Yo no podía", comentó. Pero lo más llamativo llegó cuando describió cómo es realmente el trato con los jurados detrás de las cámaras. Según Kablan, los participantes rápidamente descubren que las bromas forman parte del juego y que deberán aprender a convivir con ellas.
"Son todos divinos, te van a caer muy bien, pero trabajan boludea...", explicó el periodista, antes de remarcar que las devoluciones pueden poner a prueba a cualquiera.
Y dejó una advertencia que seguramente la Negra Vernaci tendrá presente cuando se coloque el delantal: la competencia también puede mostrar una faceta desconocida de cada participante.
"Van a conocer otro lado de la gente, de vos", concluyó Kablan.