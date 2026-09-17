MasterChef: Paulo Kablan advirtió a la Negra Vernaci antes del debut: "Están todo el día..."

"Le tiré condimento a morir. Total, lo prueban igual", contó entre risas. Sin embargo, Kablan dejó en claro que no todos los participantes reaccionan de la misma manera frente a los jurados y recordó especialmente su experiencia con Betular, con quien aseguró que no se animaba a hacer determinadas cosas.

"Yo no le puedo hacer eso a Bet. Bravo. Yo no podía", comentó. Pero lo más llamativo llegó cuando describió cómo es realmente el trato con los jurados detrás de las cámaras. Según Kablan, los participantes rápidamente descubren que las bromas forman parte del juego y que deberán aprender a convivir con ellas.

"Son todos divinos, te van a caer muy bien, pero trabajan boludea...", explicó el periodista, antes de remarcar que las devoluciones pueden poner a prueba a cualquiera.

Y dejó una advertencia que seguramente la Negra Vernaci tendrá presente cuando se coloque el delantal: la competencia también puede mostrar una faceta desconocida de cada participante.

"Van a conocer otro lado de la gente, de vos", concluyó Kablan.