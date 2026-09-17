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Trump quería que Canadá fuera el estado 51 de EE.UU., pero su vecino tiene otro plan radical

El presidente norteamericano no repara en sus dichos provocadores. Ni con enemigos ni con aliados. Como con Canadá, a quien impuso aranceles del 50% a sus productos y le ofrece ser nuevo estado de su país. La respuesta fue sorprendente.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Trump alardea ante Canadá

Trump alardea ante Canadá, pero la respuesta lo descolocó. (Foto: A24.com)

“Podemos crear el próximo orden mundial, que sea justo, estable y próspero”. Las palabras resonaron en Bruselas y llegaron hasta Washington. Las dijo el primer ministro canadiense, Mark Carney, al hablar ante el parlamento europeo. Donald Trump acaba de sumar una nueva provocación a su vecino en la frontera norte: sugirió nuevamente que Canadá debería incorporarse a los Estados Unidos como el estado número 51.

Leé también Aranceles de Trump: Brasil, Chile y Japón cuestionaron la decisión y anticiparon que buscarán revertirlos
Brasil, Japon y varios países del mundo en contra de las nuevas tarifas impuestas por Donald Trump. (Foto: A24.com/Reuters)

Sin embargo, la respuesta de Carney habla de un plan muy diferente. Una asociación estrecha con la Unión Europea - ¿sumarse como un estado extracontinental? - o formar una alianza defensiva fuera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sin los Estados Unidos.

El primer ministro de Canadá defendió este jueves un mayor acercamiento entre su país y la Unión Europea y sostuvo que ambos actores pueden trabajar juntos para afrontar un escenario internacional marcado por una creciente competencia entre grandes potencias. "Pero con un orden mundial, justo, estable y próspero", repitió. Justo lo que entiende que Trump detesta.

Respaldó la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para que Canadá pueda convertirse en el primer “miembro asociado” de la UE.

Trump suele decir que la riqueza de ese país depende del profundo intercambio y conexión con los Estados Unidos. Pero el mandatario canadiense no dudó en remarcar en Bruselas, sede de la UE, que puede haber una amplia cooperación ampliada en comercio, defensa, inteligencia artificial, minerales críticos, energía, tecnología, investigación y servicios financiero con ellos, sin necesidad de los Estados Unidos.

Desde que llegó a la Casa Blanca por segunda vez, Donald Trump subió dos veces los aranceles a productos de Canadá - actualmente, en el orden del 50%. Le propuso dejar de ser un país independiente y hasta cambió por "Lago América", el nombre del "Lago Ontario", el límite natural clave para al economía entre ambos países.

El escenario abre una nueva disputa sobre el futuro del orden internacional y sobre el lugar que ocuparán Canadá y Europa frente a Washington.

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Trump provocador: aranceles del 50% y le cambió el nombre al lago que forma un límite natural con Canadá. (Foto: Archivo)

Romney: "No queremos ser un poder que rivalice pero con buenos modales"

La frase del premier canadiense despertó aplausos en los líderes europeos. Dejo muy en claro el contraste con el "Trump style", que maltrata hasta sus aliados. Y marcó una diferencia fundamental: "No vemos al poder para dominar a otros. Por el contrario, somos resilientes, para demostrar que nadie, nadie, puede controlar a nuestros mercados abiertos".

Y como si le hablara a los ojos a Trump, culminó: "No vamos a permitir que nadie afecte nuestro territorio, nuestra soberanía ni nuestra democracia con el imperio de la ley".

Nuevas amenazas de Donald Trump

Desde Washington, la Casa Blanca respondió al discurso del premier canadiense y su propuesta de "un nuevo orden más justo". Y lo hizo como es su estilo. Amenazó con recortar el comercio con Canadá o incluso, aplicarle tasas aún superiores al 50% para sus productos al ser colocados en los Estados Unidos.

El comercio entre ambos países mueve unos US$ 718.400 millones anuales. Si bien es cierto que Canadá necesita mucho más al mercado estadounidense como destino de sus exportaciones que Estados Unidos al mercado canadiense, hay un plus a favor de los vecinos del norte de Estados Unidos.

Washington también depende fuertemente de Canadá en sectores estratégicos: especialmente petróleo, gas, electricidad, minerales críticos y autopartes. Solo Canadá exportó más de US$85.000 millones de petróleo crudo a EE.UU. en 2025. Justo cuando el galón de combustible acaba de superar los 6 dólares en Estados Unidos.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Trump y Canadá: El presidente de EE.UU. propuso que Canadá sea su estado número 51.
  • Respuesta canadiense: El primer ministro canadiense planteó una asociación con la Unión Europea.
  • Nuevo orden mundial: Canadá busca un esquema de cooperación sin Estados Unidos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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