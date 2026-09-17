Trump quería que Canadá fuera el estado 51 de EE.UU., pero su vecino tiene otro plan radical

Trump suele decir que la riqueza de ese país depende del profundo intercambio y conexión con los Estados Unidos. Pero el mandatario canadiense no dudó en remarcar en Bruselas, sede de la UE, que puede haber una amplia cooperación ampliada en comercio, defensa, inteligencia artificial, minerales críticos, energía, tecnología, investigación y servicios financiero con ellos, sin necesidad de los Estados Unidos.

Desde que llegó a la Casa Blanca por segunda vez, Donald Trump subió dos veces los aranceles a productos de Canadá - actualmente, en el orden del 50%. Le propuso dejar de ser un país independiente y hasta cambió por "Lago América", el nombre del "Lago Ontario", el límite natural clave para al economía entre ambos países.

El escenario abre una nueva disputa sobre el futuro del orden internacional y sobre el lugar que ocuparán Canadá y Europa frente a Washington.

Trump provocador: aranceles del 50% y le cambió el nombre al lago que forma un límite natural con Canadá. (Foto: Archivo)

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La frase del premier canadiense despertó aplausos en los líderes europeos. Dejo muy en claro el contraste con el "Trump style", que maltrata hasta sus aliados. Y marcó una diferencia fundamental: "No vemos al poder para dominar a otros. Por el contrario, somos resilientes, para demostrar que nadie, nadie, puede controlar a nuestros mercados abiertos".

Y como si le hablara a los ojos a Trump, culminó: "No vamos a permitir que nadie afecte nuestro territorio, nuestra soberanía ni nuestra democracia con el imperio de la ley".

Nuevas amenazas de Donald Trump

Desde Washington, la Casa Blanca respondió al discurso del premier canadiense y su propuesta de "un nuevo orden más justo". Y lo hizo como es su estilo. Amenazó con recortar el comercio con Canadá o incluso, aplicarle tasas aún superiores al 50% para sus productos al ser colocados en los Estados Unidos.

El comercio entre ambos países mueve unos US$ 718.400 millones anuales. Si bien es cierto que Canadá necesita mucho más al mercado estadounidense como destino de sus exportaciones que Estados Unidos al mercado canadiense, hay un plus a favor de los vecinos del norte de Estados Unidos.

Washington también depende fuertemente de Canadá en sectores estratégicos: especialmente petróleo, gas, electricidad, minerales críticos y autopartes. Solo Canadá exportó más de US$85.000 millones de petróleo crudo a EE.UU. en 2025. Justo cuando el galón de combustible acaba de superar los 6 dólares en Estados Unidos.