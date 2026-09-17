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Ricardo Darín arrasa en Netflix con esta aclamada película argentina nominada a los Oscar

Esta película argentina en Netflix regresó al centro de la escena y volvió a despertar emociones con Ricardo Darín como gran protagonista.

Ricardo Darín arrasa en Netflix con esta aclamada película argentina nominada a los Oscar. (Foto: Archivo)

Ricardo Darín arrasa en Netflix con esta aclamada película argentina nominada a los Oscar. (Foto: Archivo)

Una película argentina en Netflix, estrenada hace más de dos décadas, volvió a llamar la atención de los suscriptores nacionales e internacionales. "El hijo de la novia", dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Ricardo Darín, Norma Aleandro y Héctor Alterio, encontró una nueva ventana de exhibición a través de la N roja y recuperó protagonismo entre los espectadores.

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El filme llegó originalmente a los cines en 2001, pero su historia mantuvo vigencia con el paso de los años. La combinación de humor, drama y vínculos familiares convirtió a la producción en una de las obras más reconocidas del cine argentino de comienzos del siglo XXI.

La incorporación al catálogo de Netflix permitió que nuevas generaciones pudieran acercarse a una película que ya había conseguido reconocimiento internacional. Su recorrido también incluyó una nominación al Óscar a la Mejor Película Extranjera, un reconocimiento que marcó uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

¿De qué trata El hijo de la novia en Netflix?

La película presentó a Rafael Belvedere, interpretado por Ricardo Darín, como un hombre que atravesó una etapa de fuerte presión personal. Su vida quedó marcada por las exigencias laborales, los problemas familiares y una rutina que comenzó a pesar cada vez más.

Rafael estuvo al frente del restaurante familiar. El negocio demandó gran parte de su tiempo y terminó ocupando un lugar central en su vida cotidiana. A esto se sumaron los conflictos derivados de sus relaciones personales y la dificultad para encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades y sus propios deseos.

En medio de ese escenario apareció uno de los ejes emocionales de la historia: la relación entre Rafael y su madre, Norma Aleandro, quien interpretó a Norma, una mujer que padeció Alzheimer.

La historia no se limitó a mostrar el drama de una familia. También incorporó momentos de humor y situaciones cotidianas que permitieron construir una narración cercana, con personajes atravesados por problemas reconocibles.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Rafael quiere estar solo. No puede lidiar con todo y parece que sus esfuerzos no son suficientes. Pero una serie de acontecimientos inesperados lo hacen ver su situación".

Ricardo Darín arrasa en Netflix con El hijo de la novia

La presencia de Ricardo Darín fue uno de los principales atractivos de la película. El actor interpretó a Rafael, un personaje que se encontró atrapado entre el restaurante, sus relaciones y las necesidades de su familia.

A través de Rafael, el filme mostró las contradicciones de un hombre que intentó sostener distintas responsabilidades al mismo tiempo. El protagonista comenzó la historia concentrado en resolver problemas concretos, pero las circunstancias familiares lo llevaron a replantearse algunas de sus prioridades.

El personaje de Darín quedó acompañado por dos figuras fundamentales del cine argentino: Norma Aleandro y Héctor Alterio. Ambos aportaron peso dramático a una historia que necesitó de vínculos familiares y afectivos para desarrollar sus principales conflictos.

La interacción entre los protagonistas permitió que el relato avanzara a partir de pequeñas situaciones. En lugar de depender exclusivamente de grandes acontecimientos, la película construyó buena parte de su impacto a partir de conversaciones, decisiones familiares y momentos cotidianos.

Esa característica ayudó a que la producción conservara vigencia incluso después de más de veinte años desde su estreno.

El regreso a Netflix volvió a ponerla en escena

La llegada de El hijo de la novia a Netflix representó una nueva oportunidad para que la película alcanzara espectadores fuera de su contexto original.

El fenómeno también mostró cómo las plataformas de streaming modificaron la vida útil de determinadas películas. Una producción puede abandonar las salas de cine, pasar años fuera de los principales circuitos de exhibición y posteriormente recuperar atención cuando ingresa a un catálogo digital.

En el caso de El hijo de la novia, esa posibilidad se apoyó además en una película que ya contaba con reconocimiento previo. Su trayectoria internacional había comenzado mucho antes de su llegada a Netflix.

Una película argentina nominada en los premios Oscar

El reconocimiento internacional de la película no comenzó con el streaming. Desde su estreno, la producción dirigida por Juan José Campanella consiguió trascender el mercado argentino.

Uno de los hitos de su recorrido fue su nominación al Óscar a la Mejor Película Extranjera. La candidatura colocó a la producción argentina frente a una audiencia internacional y amplió la atención sobre su elenco y su director.

El elenco principal de El hijo de la novia con Ricardo Darín

  • Ricardo Darín
  • Héctor Alterio
  • Norma Aleandro
  • Eduardo Blanco
  • Natalia Verbeke
  • Gimena Nobile
  • David Masajnik
  • Claudia Fontán
  • Atilio Pozzobon
  • Salo Pasik

Mirá el tráiler de El hijo de la novia

En pocas palabras

  • El film: La película argentina "El hijo de la novia", con Ricardo Darín, volvió a captar la atención en Netflix.
  • Reconocimiento: La producción de Juan José Campanella fue nominada al Óscar a Mejor Película Extranjera.
  • Trama: Narra la historia de Rafael, un hombre que lidia con el restaurante familiar y problemas personales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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