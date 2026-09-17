Ricardo Darín arrasa en Netflix con esta aclamada película argentina nominada a los Oscar

Rafael estuvo al frente del restaurante familiar. El negocio demandó gran parte de su tiempo y terminó ocupando un lugar central en su vida cotidiana. A esto se sumaron los conflictos derivados de sus relaciones personales y la dificultad para encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades y sus propios deseos.

En medio de ese escenario apareció uno de los ejes emocionales de la historia: la relación entre Rafael y su madre, Norma Aleandro, quien interpretó a Norma, una mujer que padeció Alzheimer.

La historia no se limitó a mostrar el drama de una familia. También incorporó momentos de humor y situaciones cotidianas que permitieron construir una narración cercana, con personajes atravesados por problemas reconocibles.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Rafael quiere estar solo. No puede lidiar con todo y parece que sus esfuerzos no son suficientes. Pero una serie de acontecimientos inesperados lo hacen ver su situación".

Ricardo Darín arrasa en Netflix con El hijo de la novia

La presencia de Ricardo Darín fue uno de los principales atractivos de la película. El actor interpretó a Rafael, un personaje que se encontró atrapado entre el restaurante, sus relaciones y las necesidades de su familia.

A través de Rafael, el filme mostró las contradicciones de un hombre que intentó sostener distintas responsabilidades al mismo tiempo. El protagonista comenzó la historia concentrado en resolver problemas concretos, pero las circunstancias familiares lo llevaron a replantearse algunas de sus prioridades.

El personaje de Darín quedó acompañado por dos figuras fundamentales del cine argentino: Norma Aleandro y Héctor Alterio. Ambos aportaron peso dramático a una historia que necesitó de vínculos familiares y afectivos para desarrollar sus principales conflictos.

La interacción entre los protagonistas permitió que el relato avanzara a partir de pequeñas situaciones. En lugar de depender exclusivamente de grandes acontecimientos, la película construyó buena parte de su impacto a partir de conversaciones, decisiones familiares y momentos cotidianos.

Esa característica ayudó a que la producción conservara vigencia incluso después de más de veinte años desde su estreno.

El regreso a Netflix volvió a ponerla en escena

La llegada de El hijo de la novia a Netflix representó una nueva oportunidad para que la película alcanzara espectadores fuera de su contexto original.

El fenómeno también mostró cómo las plataformas de streaming modificaron la vida útil de determinadas películas. Una producción puede abandonar las salas de cine, pasar años fuera de los principales circuitos de exhibición y posteriormente recuperar atención cuando ingresa a un catálogo digital.

En el caso de El hijo de la novia, esa posibilidad se apoyó además en una película que ya contaba con reconocimiento previo. Su trayectoria internacional había comenzado mucho antes de su llegada a Netflix.

Una película argentina nominada en los premios Oscar

El reconocimiento internacional de la película no comenzó con el streaming. Desde su estreno, la producción dirigida por Juan José Campanella consiguió trascender el mercado argentino.

Uno de los hitos de su recorrido fue su nominación al Óscar a la Mejor Película Extranjera. La candidatura colocó a la producción argentina frente a una audiencia internacional y amplió la atención sobre su elenco y su director.

El elenco principal de El hijo de la novia con Ricardo Darín

Ricardo Darín

Héctor Alterio

Norma Aleandro

Eduardo Blanco

Natalia Verbeke

Gimena Nobile

David Masajnik

Claudia Fontán

Atilio Pozzobon

Salo Pasik

Mirá el tráiler de El hijo de la novia