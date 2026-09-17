¿Edith Hermida renunció a la radio por Santiago del Moro?: la fuerte advertencia que recibió antes de irse

Ante la salida de Edith, Santiago del Moro ya confirmó quién ocupará su lugar. La elegida es Daniela De Lucía, exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada, quien se incorporará al ciclo radial para ocupar la vacante que quedó disponible.

Pero después de que trascendiera la noticia, fue el propio Santiago del Moro quien aportó nuevos detalles sobre la inesperada salida. Durante la noche del miércoles, el conductor habló con Ángel de Brito desde el móvil de LAM (América TV), minutos antes de la gran final de Gran Hermano, y no esquivó el tema.

En medio de la conversación, Del Moro habló sobre la exigente rutina que implica estar al frente de un programa radial durante las primeras horas del día y lanzó una contundente frase con tono de humor: "Hacer a la mañana es un karma que uno está pagando en vida".

Luego confirmó que Edith Hermida había decidido dejar El Club del Moro y reveló un dato hasta ahora desconocido sobre la conversación que ambos mantuvieron cuando ella cerró su incorporación a MasterChef Celebrity.

El conductor contó que, al enterarse de que su compañera había firmado para el reality de Telefe, le hizo una advertencia muy concreta sobre lo que implicaría asumir ese nuevo desafío laboral. "Cuando Edith firmó y arregló para hacer MasterChef Celebrity, le dije ‘no vas a poder hacer todo porque MasterChef lleva entre 8 y 9 horas’", recordó Santiago del Moro.

La frase del conductor expuso así la exigencia que supone formar parte del reality culinario. Del Moro, que conoce de primera mano la dinámica de producción de MasterChef Celebrity tras haber conducido las primeras tres ediciones, hizo referencia a las extensas jornadas que demanda el programa y que, según explicó, hacen difícil compatibilizarlo con la rutina diaria de la radio.

Quién fue la jugadora preferida de la producción de Gran Hermano Generación Dorada, según reveló Santiago del Moro

Contrario a lo que todos creían, la producción de Gran Hermano Generación Dorada no tuvo como favorita a una de las figuras más cuestionadas del certamen, sino a una jugadora que se ganó el corazón del público y llegó a instancias finales: Yanina Zilli.

Así lo reveló Santiago del Moro durante su recorrida por la casa el domingo pasado, en el marco de la última cena con las finalistas antes de la gran final de anoche, un encuentro cargado de anécdotas, recuerdos y balances de todo lo vivido puertas adentro del reality a lo largo de estos meses de convivencia.

Según contó el conductor, Zilli era la que más apoyaban los técnicos y productores del ciclo por una razón puntual y hasta llamativa para quienes siguieron de cerca su paso por la casa: "Era la que nunca pedía nada. La que menos jodía en el confesionario", reveló entre risas, remarcando el bajo perfil que la jugadora mantuvo durante toda su participación en el certamen, algo que —según explicó— fue muy valorado puertas adentro de la producción.