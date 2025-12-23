Mejor que el viagra: el hongo que promete potenciar el rendimiento sexual

En paralelo, el auge de los suplementos naturales y el rechazo a los fármacos tradicionales impulsaron aún más su consumo. Muchas personas buscan evitar los efectos secundarios del viagra y optan por alternativas que prometen resultados más progresivos y sostenidos, sin depender de una pastilla antes del encuentro íntimo. En ese contexto, el Cordyceps se convirtió en el hongo más codiciado dentro del universo del bienestar sexual.

Si bien la ciencia todavía no avala de forma concluyente que este hongo reemplace a los medicamentos tradicionales, su fama no deja de crecer. Entre promesas de mayor rendimiento, energía prolongada y una vida sexual más activa, el Cordyceps ya se instaló como el llamado “viagra natural” que despierta expectativa y polémica a partes iguales. Como siempre, los especialistas recomiendan informarse y consultar con profesionales antes de incorporar cualquier suplemento, incluso aquellos que provienen de la naturaleza.