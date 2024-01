Mel Lezcano explicó sin pelos en la lengua por qué se peleó con Cande Molfese 

“No pasó nada, la verdad es que no pasó nada. Yo tampoco sé mucho qué pasó. Simplemente, yo hice la pregunta de si estaba todo bien y del otro lado recibí un que ´no estaba para tener un vínculo tan intenso como el que teníamos y que había una necesidad de un distanciamiento´”.

Entonces, analizó: “Básicamente no quería seguir siendo mi amiga y yo no estoy para rogarle amor a nadie. No pasó nada, yo la quiero mucho y fue importante para mi. Más que un amor de verano fue un amor de pandemia”.

Sobre el tema, Cande dijo: “Más no me pelee con Meli, simplemente no compartimos como antes…”.