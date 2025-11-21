En vivo Radio La Red
Mercurio retrógrado
Signos
ASTROLOGÍA

Mercurio retrógrado sorprendió con mensajes inesperados: los 6 signos que recibirán noticias que cambian todo

Mercurio retrógrado activó comunicaciones clave en los signos. Se vienen revelaciones, propuestas y giros inesperados para estos signos.

Foto: Mercurio retrógrado con los 6 signos que tendrán nuevas noticias

Leé también ¿Qué le pasa a tu signo hoy? Martes en la Astrología en HD: irritación, sinceridad y cero filtro
Foto: Astrología, Internet, signo.

Puede tratarse de:

  • Un mensaje que estabas esperando

  • Una oportunidad que aparece de la nada

  • Una conversación que aclara un conflicto

  • Un reencuentro

  • Un dato que te cambia el día

Seis signos sentirán el impacto de manera directa y potente.

¿Qué está activando Mercurio retrógrado?

Este tránsito mueve:

  • Claridad mental repentina

  • Sincronicidades (“justo pensé en vos”)

  • Ideas nuevas

  • Chats intensos

  • Información valiosa

  • Cambios de planes de último minuto

Mercurio funciona como un mensajero acelerado: lo que tiene que llegar, llega.

image
Foto: Mercurio retr&oacute;grado sorprendi&oacute; con mensajes inesperados en los signos.

Los 6 signos más impactados

1. Géminis

Regidos por Mercurio, reciben noticias grandes o definiciones importantes.

Consejo: anotar antes de olvidarlo.

2. Virgo

Se viene una conversación clave o una oportunidad laboral.

Consejo: escuchar más que hablar.

3. Sagitario

Se altera la agenda: propuestas inesperadas, viajes, planes.

Consejo: fluir con humor.

4. Acuario

Mercurio trae ideas y conexiones nuevas.

Consejo: decir sí a lo diferente.

5. Aries

Sorpresas en proyectos, trabajo o vínculos.

Consejo: actuar rápido pero con inteligencia.

6. Capricornio

Información útil para avanzar en una decisión pendiente.

Consejo: evaluar con cabeza fría.

¿Qué tipo de mensajes pueden llegar?

  • “¿Podés hablar?”

  • “Tengo una propuesta”

  • “No vas a creer esto”

  • “Pensé en vos hoy”

  • “Te paso este dato…”

Mercurio suele traer lo que necesitabas escuchar, aunque no lo supieras.

Cómo aprovechar el tránsito

No subestimar ideas espontáneas

Podrían ser el inicio de algo grande.

Responder con claridad

Evita confusiones.

Abrir espacio al diálogo

Es momento de hablar lo postergado.

Estar atento a señales

Lo que se repite es un mensaje.

El mood del fin de semana

Es un fin de semana movedizo: chats activos, noticias que sorprenden, gente pidiendo hablar y oportunidades que aparecen sin aviso.

Mercurio sorprende… pero también alinea.

FAQ

¿Son buenas noticias?

En general sí, pero pueden exigir adaptación.

¿Aumenta la ansiedad?

Un poco, por la velocidad mental.

¿Conviene hablar temas pendientes?

Mucho.

¿Es parecido a Mercurio retrógrado?

No: este tránsito es más claro.

¿Afecta a todos?

Sí, pero estos seis signos lo viven con más fuerza.

Conclusión

Mercurio sorprende para movilizarte hacia adelante. Los mensajes que llegan ahora pueden ser el comienzo de una nueva etapa. Mantenerte receptivo es la clave.

