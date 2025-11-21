Día de la Flor Nacional: por qué se celebra el 22 de noviembre y cómo se eligió

Más allá de su valor botánico, el ceibo está vinculado a la cultura y la tradición. La leyenda guaraní de Anahí cuenta la historia de una joven transformada en árbol de flores ardientes, convirtiéndose en un emblema de fortaleza y esperanza. Así, el ceibo representa tanto la belleza de la naturaleza como la identidad argentina.

Hoy, el ceibo no solo se celebra como símbolo patrio, sino que también forma parte de parques nacionales, reservas naturales y áreas protegidas.