Deportes
Ángel Di María
Rosario Central
FÚTBOL

El posteo de Di María que desató una ola de críticas tras el título de Rosario Central

Ángel Di María publicó un mensaje celebrando la consagración de Rosario Central como campeón por la Tabla Anual 2025, una decisión definida por la AFA que generó desconcierto y fuertes críticas entre los hinchas.

El posteo de Di María que desató una ola de críticas tras el título de Rosario Central

La decisión de la AFA de consagrar campeón a Rosario Central por su liderazgo en la Tabla Anual 2025 abrió un debate inesperado y cargado de polémica. El anuncio, oficializado este jueves tras una reunión de Comisión Directiva, derivó en múltiples reacciones de los hinchas en redes sociales. Sin embargo, una de las voces que se sumó rápidamente fue la de Ángel Di María, quien celebró la nueva estrella del club rosarino con un mensaje que dividió a los usuarios.

image

El Canalla sumó un título más a su historia luego de cerrar un 2025 sólido, liderando la Tabla Anual con 66 puntos, cuatro por encima de Boca. La decisión sorprendió, incluso puertas adentro: Ariel Holan, entrenador del equipo, aseguró que se enteraron recién el miércoles por la noche. Y en ese clima de incertidumbre, la publicación de Di María amplificó todavía más la conversación pública.

Qué publicó Ángel Di María y por qué generó tanto rechazo

El futbolista utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje celebrando la consagración. “La gloria no tiene precio. Campeón de liga 2025. Vamos Central”, escribió junto a corazones azules y amarillos y la imagen institucional difundida por el club.

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de comentarios negativos. Muchos hinchas acusaron al jugador de “legitimar un título de escritorio” y cuestionaron la decisión de la AFA. La frase “La gloria no tiene precio” fue particularmente señalada por quienes entendieron que no se trataba de una consagración obtenida dentro de la cancha.

Algunos de los mensajes que se destacaron fueron: “¿Qué gloria, Angel? Les dieron una copa en una oficina”, “Me extraña que vos compares esto con gloria”, “Estás borrando con el codo toda la historia que tanto te costó escribir con tus manos”, “Esto es un papelón”.

Mientras una parte de sus seguidores expresaba enojo, los hinchas de Rosario Central respondieron con agradecimiento y emoción por el respaldo del ídolo.

Por qué la AFA decidió declarar campeón a Rosario Central

La consagración se fundamentó en la regularidad mostrada por el equipo de Ariel Holan a lo largo de toda la temporada. Central terminó como líder absoluto de la Tabla Anual 2025 con 66 puntos, superando a Boca por cuatro unidades. Su rendimiento fue parejo: dominó la Zona B en el Apertura y también en el Clausura, y mantuvo un nivel competitivo estable durante todo el año.

Sin embargo, el anuncio tomó por sorpresa a buena parte del público, principalmente porque no existía una expectativa previa sobre la entrega de este título. La falta de comunicación anticipada generó desconcierto entre los hinchas del fútbol argentino, lo que contribuyó a que la medida fuera recibida con fuertes críticas.

Cómo reaccionaron los hinchas y qué dijo Ariel Holan sobre la decisión

Las redes sociales se llenaron de mensajes de indignación y sorpresa. Muchos usuarios manifestaron no haber sabido que este campeonato estaba en disputa, mientras que otros cuestionaron el momento, las formas y el impacto que esta consagración podría tener en la historia del club.

En este contexto, Ariel Holan aportó un dato que reforzó el desconcierto: afirmó que él y su cuerpo técnico se enteraron de la consagración el miércoles por la noche, lo que sumó aún más dudas sobre el proceso comunicacional.

Los hinchas de Central, por su parte, celebraron la noticia y valoraron que el club reciba un reconocimiento por su regularidad anual, a pesar de las críticas externas.

