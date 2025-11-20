"Nunca lo conté": el secreto revelado que estremeció a todos en el caso Báez Sosa

El joven sorprendió al relatar una experiencia que vivió durante unos días de descanso con sus amigos en Miramar, tiempo después del crimen. “Había un perro de la vuelta que esa semana apareció todos los días en la puerta de casa. Nos seguía a la playa. Cuando íbamos al pool, el dueño lo sacaba y nosotros decíamos: ‘No es nuestro’”, contó en un tono emotivo.

El grupo decidió bautizar a la mascota con el nombre de “Rex”, un vínculo fortuito que terminó cargando un significado profundo para Pereyra Rozas. “Le pusimos ese nombre. Me lo tatué acá (mostró su antebrazo). Fue algo muy loco que me guardé mucho tiempo. Esto no lo conté nunca porque es raro, pero lo quería contar”, dijo visiblemente emocionado.

Luego, entre lágrimas y con la voz quebrada, explicó que ese tatuaje, realizado con una caligrafía particular, guarda además un detalle simbólico: cuando se lo observa al revés, las letras forman la palabra “Fer”, un gesto íntimo y silencioso para mantener viva la memoria de su amigo.