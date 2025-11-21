"Entró caminando y salió muerto": quién era el paciente que fue por un implante dental y nunca despertó

Por orden de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 59, a cargo del fiscal Belloqui, se dispuso la detención de ambos médicos, el secuestro de sus credenciales, de la historia clínica y la clausura del consultorio. El cuerpo fue trasladado para la autopsia, que definirá los pasos a seguir.

La causa quedó caratulada como homicidio culposo, mientras continúa la investigación.

Quién era Miguel Ángel Berlini, el hombre que murió en un consultorio odontológico

miguel-angel-berlini-tenia-64-anos-foto-instagram-miguelberlini-EB52YIOFY5BCJEVEOPXSNY6FM4

Berlini vivía en Villa Adelina, en San Isidro, y había sido toda su vida comerciante: tuvo kioscos, heladerías y distintos emprendimientos. En los últimos años se desempeñaba como chofer de Uber, actividad que realizaba desde que la aplicación llegó al país.

Hacía poco había podido cambiar el auto y comprarse un 0 kilómetro. Por el tratamiento odontológico había pagado alrededor de 5 mil dólares, con la intención de reemplazar las piezas dentales visibles.