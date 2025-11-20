Salta: taxista levantó a una mujer cerca del cementerio y estremeció con su historia paranormal

Cuando los empleados del motel ingresaron con él, encontraron la habitación vacía, sin ningún rastro de la pasajera. La policía local inspeccionó el lugar, pero no halló evidencia de que alguien hubiera estado allí. Aun así, el taxista insistía: “Acá tiene que estar”, convencido de lo que había presenciado.

Decidido a comprobar que no estaba alucinando, pidió regresar al sitio donde la había recogido. Desde la calle, la vivienda parecía iluminada, pero al acercarse descubrieron que estaba abandonada, con la estructura deteriorada, sin cableado ni señales de vida. Los vecinos confirmaron que llevaba años deshabitada.

Por ahora, la historia se mantiene como un relato basado en testimonios y el video viral de TikTok de Matu Morales Carp, sin confirmación oficial de la policía ni detalles sobre la identidad de los protagonistas o la ubicación exacta del cementerio y la vivienda.