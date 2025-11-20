Salta: taxista levantó a una mujer cerca del cementerio y estremeció con su historia paranormal

En las últimas horas, distintos medios de Salta y nacionales hicieron eco del relato paranormal de un taxista, cuya historia previamente se había hecho viral en TikTok. Como dice el dicho, en estos casos: creer o reventar.
El caso se viralizó en TikTok y tomó difusión en medios salteños: un chofer aseguró haber atravesado una situación inexplicable luego de levantar a una mujer en las inmediaciones de un cementerio.
Salta: la historia de la "pasajera fantasma" se viralizó en TikTok.
Todo comenzó cuando el dueño de una flota de taxis se puso en contacto con la familia de uno de sus choferes, debido a una ausencia que llamó la atención. Del otro lado, la explicación resultó impactante: el conductor, cuya identidad se mantiene reservada, había levantado a una mujer en las inmediaciones de un cementerio y, desde ese momento, según contó la familia, atravesó una situación que lo dejó completamente desbordado.
Según contó el taxista, la pasajera estaba discutiendo con alguien por teléfono y, tras colgar, le dijo: “Llevame donde vos quieras, quiero estar con un hombre”. En ese marco, le ofreció pagarle todo el turno si la llevaba a un hotel alojamiento. Ante la insistencia, el chofer aceptó.
Ya dentro de la habitación, los hechos se volvieron desconcertantes. La mujer comenzó a sujetarlo con fuerza y sus ojos se volvieron completamente blancos. El chofer, asustado, la apartó y salió corriendo a pedir ayuda, pensando incluso que podría estar sufriendo una descompensación.
Cuando los empleados del motel ingresaron con él, encontraron la habitación vacía, sin ningún rastro de la pasajera. La policía local inspeccionó el lugar, pero no halló evidencia de que alguien hubiera estado allí. Aun así, el taxista insistía: “Acá tiene que estar”, convencido de lo que había presenciado.
Decidido a comprobar que no estaba alucinando, pidió regresar al sitio donde la había recogido. Desde la calle, la vivienda parecía iluminada, pero al acercarse descubrieron que estaba abandonada, con la estructura deteriorada, sin cableado ni señales de vida. Los vecinos confirmaron que llevaba años deshabitada.
Por ahora, la historia se mantiene como un relato basado en testimonios y el video viral de TikTok de Matu Morales Carp, sin confirmación oficial de la policía ni detalles sobre la identidad de los protagonistas o la ubicación exacta del cementerio y la vivienda.