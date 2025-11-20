Confirmaron lo peor sobre el remisero que había trasladado a Pablo Laurta

Las cámaras de un maxikiosco registraron el ascenso de Laurta al Toyota Corolla. Con ese material, los investigadores determinaron que el auto inicialmente viajó hacia el sur entrerriano, tomó la ruta 22 rumbo a Federal y luego regresó a la autovía 14. A la altura de Estancia Grande, abandonó la carretera principal y siguió por caminos de ripio hasta General Campos, donde conectó con la ruta 18 para continuar hacia Córdoba. Allí se perdió el rastro del vehículo.

La preocupación de la familia se profundizó cuando Palacio dejó de responder mensajes apenas llegó a Concordia. Su hermana viajó a la ciudad y radicó la denuncia, lo que aceleró el análisis de cámaras y la búsqueda del chofer.

pablo-laurta-2118171

Los investigadores establecieron que Laurta conocía a Palacio desde antes y que ya había contratado sus servicios en otras oportunidades. El hallazgo de los restos del remisero se produjo el 30 de ese mes, después de que un llamado anónimo guiara a los investigadores hacia un punto ubicado a 1,5 kilómetros del camino a Gobernador Echagüe, en dirección a Sauce Sur.

La develación final

Tras las pericias realizadas durante varias semanas, los estudios dentarios y el ADN confirmaron la identidad del trabajador. De esa manera, corresponden a Martín Sebastián Palacio, cuyo paradero se desconocía desde el pasado 7 de octubre.

Después de los femicidios de Luna Giardina y de su madre en Córdoba, y con la desaparición del hijo de la víctima, la policía entrerriana detuvo al sospechoso en un hotel de Gualeguaychú, donde estaba alojado con el niño. En esa habitación encontraron objetos pertenecientes al remisero, indicio que reforzó la hipótesis de que también lo había asesinado.