Confirmaron lo peor sobre el remisero que había trasladado a Pablo Laurta
La investigación reconstruye el recorrido del Toyota Corolla, los movimientos del acusado y la cadena de hallazgos que se extendió entre Entre Ríos y Córdoba.
A un mes y medio de su desaparición, las autoridades de Entre Ríos realizaron una pericia clave para avanzar en la investigación del remisero Martín Sebastián Palacio, luego del hallazgo de un cráneo y un brazo sobre la Ruta 15, en la zona de Rosario del Tala. Los restos aparecieron en un punto rural señalado mediante un aviso anónimo y están siendo analizados en el marco de la causa que involucra a Pablo Laurta, detenido por el doble femicidio de Córdoba y señalado como la última persona que estuvo con Palacio con vida.
De acuerdo con la reconstrucción del caso, la noche del encuentro en la terminal de Concordia, Laurta habría matado al chofer y escondido parte del cuerpo cerca de Estación Yeruá, a unos 11 kilómetros del último registro del teléfono de la víctima. Días después, el auto de Palacio apareció incendiado en Córdoba.
El 13 de octubre, equipos especializados que operaban con drones y personal en tierra localizaron un cuerpo desmembrado en una zona rural cordobesa. Ese cadáver no tenía cabeza ni brazos, por lo que fue trasladado a Concordia para su identificación. Luego, el cráneo y una extremidad fueron encontrados en Rosario del Tala, cerrando así el rompecabezas de la búsqueda.
El recorrido de Palacio había empezado cuando aceptó llevar a Laurta desde la terminal de ómnibus de Concordia hacia Santa Fe. El pasajero lo saludó con familiaridad, colocó un bolso en el baúl y le ofreció 1,5 millones de pesos por el viaje, suma que el remisero comentó a su hermana antes de salir.
Las cámaras de un maxikiosco registraron el ascenso de Laurta al Toyota Corolla. Con ese material, los investigadores determinaron que el auto inicialmente viajó hacia el sur entrerriano, tomó la ruta 22 rumbo a Federal y luego regresó a la autovía 14. A la altura de Estancia Grande, abandonó la carretera principal y siguió por caminos de ripio hasta General Campos, donde conectó con la ruta 18 para continuar hacia Córdoba. Allí se perdió el rastro del vehículo.
La preocupación de la familia se profundizó cuando Palacio dejó de responder mensajes apenas llegó a Concordia. Su hermana viajó a la ciudad y radicó la denuncia, lo que aceleró el análisis de cámaras y la búsqueda del chofer.
Los investigadores establecieron que Laurta conocía a Palacio desde antes y que ya había contratado sus servicios en otras oportunidades. El hallazgo de los restos del remisero se produjo el 30 de ese mes, después de que un llamado anónimo guiara a los investigadores hacia un punto ubicado a 1,5 kilómetros del camino a Gobernador Echagüe, en dirección a Sauce Sur.
La develación final
Tras las pericias realizadas durante varias semanas, los estudios dentarios y el ADN confirmaron la identidad del trabajador. De esa manera, corresponden a Martín Sebastián Palacio, cuyo paradero se desconocía desde el pasado 7 de octubre.
Después de los femicidios de Luna Giardina y de su madre en Córdoba, y con la desaparición del hijo de la víctima, la policía entrerriana detuvo al sospechoso en un hotel de Gualeguaychú, donde estaba alojado con el niño. En esa habitación encontraron objetos pertenecientes al remisero, indicio que reforzó la hipótesis de que también lo había asesinado.