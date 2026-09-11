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Diego Peretti brilla en Netflix con la película argentina del momento y dura 98 minutos

Esta película en Netflix combina misterio, drama y tensión psicológica en una historia argentina protagonizada por Diego Peretti.

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Diego Peretti brilla en Netflix con la película argentina del momento y dura 98 minutos. (Foto: Archivo)

Diego Peretti brilla en Netflix con la película argentina del momento y dura 98 minutos. (Foto: Archivo)

"La ira de Dios" construyó en Netflix una historia en la que nada parece ser completamente casual. La película argentina llevó al terreno del thriller psicológico una trama marcada por tragedias familiares, secretos del pasado y una relación atravesada por la sospecha y la venganza. Con Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga como protagonistas, la producción continúa disponible en la N roja.

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La película consiguió desarrollar su tensión sin depender de grandes escenas de acción. Su principal recurso fue otro: mantener al espectador dentro de una historia en la que cada revelación puede modificar lo que parecía evidente hasta ese momento.

La protagonista es Luciana, una mujer que comienza a atravesar una serie de situaciones trágicas que afectan a integrantes de su familia. Al principio, los acontecimientos pueden interpretarse como hechos separados. Sin embargo, con el avance de la historia, esa percepción empieza a cambiar. Luciana comienza a sospechar que detrás de lo ocurrido podría existir una persona relacionada con su pasado.

¿De qué trata La ira de Dios en Netflix?

Según el resumen oficial de Netflix: "Convencida de que las extrañas muertes de sus familiares fueron orquestadas por un novelista para quien trabajaba, Luciana recurre a un periodista para exponer su verdad".

Luciana no sabe en quién confiar. Mientras intenta comprender qué está sucediendo, las sospechas aumentan y el pasado comienza a adquirir una importancia cada vez mayor.

La protagonista decide recurrir a un periodista para intentar demostrar que las muertes que rodean a su familia no son producto del azar. Esa decisión modifica el rumbo de la historia y transforma el conflicto en una carrera contra el tiempo.

Esa estructura permite que el suspenso se construya principalmente desde la mente de los personajes. No hace falta una persecución constante para generar tensión. La incertidumbre funciona como el motor de la película.

Diego Peretti brilla en Netflix con La ira de Dios

Uno de los grandes atractivos de la producción es Diego Peretti. El actor interpreta a un escritor exitoso que se encuentra en el centro de las sospechas de Luciana.

El personaje mantiene una ambigüedad permanente. Puede presentarse como una figura respetable, pero al mismo tiempo existen elementos que hacen que su comportamiento pueda ser observado con desconfianza.

Ese contraste resulta fundamental para el funcionamiento del thriller. La película necesita que el espectador dude. Y el personaje interpretado por Peretti está construido precisamente alrededor de esa sensación.

La presencia del actor también permite alejarlo de registros asociados a otros trabajos de su carrera. En esta producción, su personaje se mueve dentro de un terreno mucho más oscuro y psicológico.

El misterio de La ira de Dios llegó desde una novela argentina

La historia de La ira de Dios no surgió originalmente para el cine. La película está basada en La muerte lenta de Luciana B., novela del escritor argentino Guillermo Martínez.

La adaptación trasladó al formato audiovisual una historia construida alrededor del misterio y de un juego psicológico entre sus personajes.

Netflix presentó la producción como una película argentina de suspenso basada en un libro y atravesada por elementos de juego psicológico, venganza y drama.

¿Cuánto dura La ira de Dios en Netflix?

Con una duración de 98 minutos, La ira de Dios presenta una historia relativamente breve que concentra su propuesta en el suspenso, el misterio y el conflicto psicológico.

La película fue dirigida por Sebastián Schindel y reunió a Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga en los papeles principales.

Su propuesta resulta especialmente adecuada para quienes buscan una producción argentina que combine una investigación con un conflicto personal.

El elenco principal de La ira de Dios con Diego Peretti

  • Diego Peretti
  • Juan Minujín
  • Macarena Achaga
  • Mónica Antonópulos
  • Guillermo Arengo
  • Romina Pinto
  • Pedro Merlo
  • Santiago Achaga
  • Ornela D'elia
  • Juanita Reale

Tráiler oficial de La ira de Dios

En pocas palabras

  • Film: "La ira de Dios" es un thriller psicológico argentino disponible en Netflix.
  • Trama: Sigue a Luciana en su investigación sobre misteriosas muertes familiares, sospechando de un novelista.
  • Elenco: Protagonizada por Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga, dura 98 minutos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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