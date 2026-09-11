El TRUCO casero de un ingeniero químico para eliminar manchas y sarro de la casa

Para limpiar manchas y sarro de la mampara de la ducha, la grifería y la pileta de la cocina, se puede preparar una pasta casera que no contiene ácidos ni químicos agresivos y permite dejar las superficies relucientes.
El ingeniero químico Diego Fernández compartió una fórmula casera con ingredientes fáciles de conseguir para limpiar manchas y sarro de superficies como la mampara de la ducha, la grifería y la pileta de la cocina.
La pasta limpiadora casera se prepara con arcilla blanca, bicarbonato de sodio, detergente, agua y glicerina opcional.
Para limpiar manchas y sarro de la mampara de la ducha, la grifería y la pileta de la cocina, se puede preparar una pasta casera que no contiene ácidos ni químicos agresivos y permite dejar las superficies relucientes.
La fórmula fue compartida por el ingeniero químico Diego Fernández en su canal de YouTube, “Renovando con ideas”. Según explica, la preparación tiene una abrasividad moderada, genera poca espuma y puede conservarse durante semanas en un recipiente cerrado.
Para preparar la mezcla se necesita un recipiente pequeño con tapa y los siguientes ingredientes:
Colocar todos los ingredientes en el recipiente y mezclar de forma homogénea hasta obtener una pasta de consistencia uniforme.
Aplicación: extender la pasta sobre la superficie con una esponja.
Enjuague: retirar los restos del producto con un paño húmedo.
Brillo: repasar la zona con un paño seco para obtener el acabado final.
Mantener la pasta en el recipiente cerrado con tapa para conservarla y utilizarla durante semanas.