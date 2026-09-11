En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Truco
Sarro
Hogar

El TRUCO casero de un ingeniero químico para eliminar manchas y sarro de la casa

El ingeniero químico Diego Fernández compartió una fórmula casera con ingredientes fáciles de conseguir para limpiar manchas y sarro de superficies como la mampara de la ducha, la grifería y la pileta de la cocina.

Banner Seguinos en google DESK
La pasta limpiadora casera se prepara con arcilla blanca

La pasta limpiadora casera se prepara con arcilla blanca, bicarbonato de sodio, detergente, agua y glicerina opcional.

Para limpiar manchas y sarro de la mampara de la ducha, la grifería y la pileta de la cocina, se puede preparar una pasta casera que no contiene ácidos ni químicos agresivos y permite dejar las superficies relucientes.

Leé también Cómo lavar la ROPA BLANCA a para que quede como nueva: el TRUCO para eliminar las manchas más difíciles
Con algunos cuidados antes y durante el lavado, se puede recuperar el blanco de las prendas y eliminar las manchas más difíciles. 

La fórmula fue compartida por el ingeniero químico Diego Fernández en su canal de YouTube, “Renovando con ideas”. Según explica, la preparación tiene una abrasividad moderada, genera poca espuma y puede conservarse durante semanas en un recipiente cerrado.

Cómo hacer la pasta limpiadora casera

Para preparar la mezcla se necesita un recipiente pequeño con tapa y los siguientes ingredientes:

  • 1 cucharada de agua.
  • 1 cucharada de detergente.
  • 1/2 cucharada de glicerina, un ingrediente opcional destinado a retener la humedad y prolongar la durabilidad de la preparación.
  • 4 cucharadas de arcilla blanca.
  • 1 cucharada de bicarbonato de sodio.

Cómo preparar la mezcla y de qué manera aplicarla

Colocar todos los ingredientes en el recipiente y mezclar de forma homogénea hasta obtener una pasta de consistencia uniforme.

Aplicación: extender la pasta sobre la superficie con una esponja.

Enjuague: retirar los restos del producto con un paño húmedo.

Brillo: repasar la zona con un paño seco para obtener el acabado final.

Cómo conservar la preparación

Mantener la pasta en el recipiente cerrado con tapa para conservarla y utilizarla durante semanas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Truco Sarro Limpieza Hacks
Notas relacionadas
El TRUCO experto para lavar y desinfectar correctamente los trapos de limpieza
Yogur auténtico: qué hay que revisar en la etiqueta antes de comprarlo
Aromatizante casero para la almohada: ayuda a dormir mejor y combate los ácaros

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar