El TRUCO casero de un ingeniero químico para eliminar manchas y sarro de la casa

Colocar todos los ingredientes en el recipiente y mezclar de forma homogénea hasta obtener una pasta de consistencia uniforme.

Aplicación: extender la pasta sobre la superficie con una esponja.

Enjuague: retirar los restos del producto con un paño húmedo.

Brillo: repasar la zona con un paño seco para obtener el acabado final.

Cómo conservar la preparación

Mantener la pasta en el recipiente cerrado con tapa para conservarla y utilizarla durante semanas.