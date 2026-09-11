Negra Vernaci enfrentó los rumores de que abandona MasterChef Celebrity ante una picante acusación

"Preguntale a ella, si lo cuenta debe saber más que yo. Yo estoy por hacer todo así que pregúntenle a ella", manifestó La Negra ante las consultas del cronista sobre los dichos de la conductora.

En cuanto a si surgieron problemas con el contrato de MasterChef Celebrity, Vernaci aseguró tajante: "Ay chicos, por favor, yo estoy haciendo esto para divertirme. No tengo ganas de todo el barro de la tele, ese juego no es el mío".

"¿Te vas a bajar de este proyecto?", insistió el periodista. Y la locutora cerró a pura ironía antes de seguir su camino mientras se retiraba de su auto: "Si me voy a bajar ahora por eso traje la ropa, todo, chau", lanzó.

Qué dijo Yanina Latorre sobre Elizabeth Vernaci en MasterChef Celebrity

Yanina Latorre contó en SQP (América Tv) por qué habría surgido preocupación dentro de la producción de MasterChef Celebrity por la continuidad de Elizabeth Vernaci.

La conductora repasó la situación de la locutora y aseguró que ya habría protagonizado algunos reclamos antes de que arranque oficialmente el programa gastronómico.

“No sabe si va a arrancar. Hizo la prueba de make up para el programa y no le gustó la maquilladora. La mandaron hacer dos pruebas más, pero tampoco le gustaron", remarcó Latorre.

Y agregó: "Arrancó a quejarse de que le tienen que solucionar el problema, le dijeron que podía llevarse su equipo, pero ella dijo que no, que se lo tienen que arreglar ellos”, relató al aire de América TV.

“Están muy preocupados en la producción, no saben qué van a hacer con ella”, relató la conductora planteando la duda qué pasará con Vernaci en MasterChef Celebrity.