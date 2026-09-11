Negra Vernaci enfrentó los rumores de que abandona MasterChef Celebrity ante una picante acusación

La nueva edición de MasterChef Celebrity todavía no vio la luz en la pantalla de Telefe y ya se conocieron algunos chispazos internos que habrían sucedido en los últimos días con una de sus figuras.
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La conductora Elizabeth Vernaci respondió en Intrusos a los trascendidos de malestar que tendría con algunas cuestiones en MasterChef Celebrity y fijó su postura.
La nueva edición de MasterChef Celebrity todavía no vio la luz en la pantalla de Telefe y ya se conocieron algunos chispazos internos que habrían sucedido en los últimos días con una de sus figuras.
La información la dio Yanina Latorre en SQP (América Tv) y comentó de cierto malestar que tendría La Negra Vernaci con la producción del reality gastronómico.
"La Negra todavía no firmó el contrato porque le parece leonino por el tema de las publicidades y tuvo quilombo con el tema de las maquilladoras y arrancó a quejarse", dijo la conductora planteando algunos inconvenientes que tendría Vernaci en la previa al estreno del programa.
Luego la propia Elizabeth Vernaci respondió desde su ciclo por el streaming de Olga y desmintió esos rumores. Ante la cámara de Intrusos, Vernaci se refirió también a la información que dio Latorre y fue categórica en su respuesta.
"Preguntale a ella, si lo cuenta debe saber más que yo. Yo estoy por hacer todo así que pregúntenle a ella", manifestó La Negra ante las consultas del cronista sobre los dichos de la conductora.
En cuanto a si surgieron problemas con el contrato de MasterChef Celebrity, Vernaci aseguró tajante: "Ay chicos, por favor, yo estoy haciendo esto para divertirme. No tengo ganas de todo el barro de la tele, ese juego no es el mío".
"¿Te vas a bajar de este proyecto?", insistió el periodista. Y la locutora cerró a pura ironía antes de seguir su camino mientras se retiraba de su auto: "Si me voy a bajar ahora por eso traje la ropa, todo, chau", lanzó.
Yanina Latorre contó en SQP (América Tv) por qué habría surgido preocupación dentro de la producción de MasterChef Celebrity por la continuidad de Elizabeth Vernaci.
La conductora repasó la situación de la locutora y aseguró que ya habría protagonizado algunos reclamos antes de que arranque oficialmente el programa gastronómico.
“No sabe si va a arrancar. Hizo la prueba de make up para el programa y no le gustó la maquilladora. La mandaron hacer dos pruebas más, pero tampoco le gustaron", remarcó Latorre.
Y agregó: "Arrancó a quejarse de que le tienen que solucionar el problema, le dijeron que podía llevarse su equipo, pero ella dijo que no, que se lo tienen que arreglar ellos”, relató al aire de América TV.
“Están muy preocupados en la producción, no saben qué van a hacer con ella”, relató la conductora planteando la duda qué pasará con Vernaci en MasterChef Celebrity.