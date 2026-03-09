AUH y Complemento Salud: el pago que muchas familias esperan en marzo

El objetivo del programa es incentivar que los niños realicen controles médicos periódicos y mantengan actualizado el esquema de vacunación durante los primeros años de vida.

Qué requisitos hay que cumplir para cobrar el Complemento Salud

Antes de habilitar el pago, ANSES realiza una verificación de datos para comprobar que se hayan cumplido las condiciones sanitarias exigidas por el programa.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener actualizados los datos personales y del grupo familiar en la base de ANSES .

Estar inscripto en el Plan Sumar del Ministerio de Salud .

Haber presentado la Libreta AUH correspondiente al período en el que se cobra la asignación.

Además, el organismo revisa que el niño o niña tenga al día los controles médicos y el calendario de vacunación obligatorio.

Cuánto se cobra por el Complemento Salud

El monto de este beneficio equivale al valor vigente de la Asignación Universal por Hijo al momento del pago.

Por ese motivo, el importe se actualiza automáticamente cada vez que aumenta la AUH por movilidad, lo que permite que el beneficio mantenga su valor frente a los cambios en la economía.

Al tratarse de un pago anual, el dinero se deposita en una sola liquidación cuando el organismo confirma que se cumplieron todos los requisitos establecidos por el programa.

El Complemento Salud se abona a año vencido. Esto significa que las familias que cumplieron con los controles sanitarios durante 2025 recibirán el pago durante 2026.

Si bien ANSES ya difundió los montos actualizados que rigen desde marzo, el Ministerio de Capital Humano todavía no confirmó la fecha exacta en la que se realizará el pago este año.

Como referencia, en 2025 el beneficio se depositó durante marzo, tomando como base el valor actualizado de la AUH correspondiente al mes anterior.

Por ese motivo, muchos beneficiarios esperan que el pago vuelva a realizarse en el mismo período, aunque por ahora no existe una confirmación oficial sobre el cronograma.

Por qué algunos beneficiarios ven el Complemento Salud como rechazado

Durante las últimas semanas, algunos titulares de AUH detectaron que el Complemento Salud aparecía como “rechazado” o “denegado” en la consulta de liquidaciones de ANSES.

Sin embargo, en muchos casos se trató de un error administrativo o de una verificación pendiente dentro del sistema.

Esto generó dudas entre los beneficiarios y llevó a pensar que el pago podría estar próximo a acreditarse, aunque el organismo todavía no confirmó la fecha definitiva.

El rol del Programa Sumar en el cobro del beneficio

Uno de los elementos clave para acceder al Complemento Salud es la inscripción en el Programa Sumar, un sistema del Ministerio de Salud que registra controles médicos y prestaciones sanitarias.

Cada año, ANSES realiza un cruce de información para verificar que los niños beneficiarios:

estén registrados en el Programa Sumar ,

tengan controles médicos actualizados ,

y cuenten con el calendario de vacunación al día.

Cuando el sistema detecta que el niño no figura inscripto o activo dentro del programa, el beneficio puede aparecer como rechazado en la liquidación.

Esto no necesariamente implica la pérdida del pago, ya que muchas veces se trata de datos incompletos o de una verificación administrativa pendiente dentro del sistema de salud.