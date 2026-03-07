En vivo Radio La Red
El preocupante mensaje sobre el estado de salud de Ulises Bueno

La productora del cantante emitió un comunicado sobre su situación y encendió la preocupación entre sus fanáticos.

El recital que Ulises Bueno tenía previsto en Bell Ville fue reprogramado por motivos de salud.



La noche del viernes 6 de marzo se vio alterada para los fanáticos de Ulises Bueno cuando, de manera imprevista, se anunció la cancelación de su show programado en la localidad cordobesa de Bell Ville.

El artista, que atraviesa un gran presente profesional, debió poner un freno a su agenda debido a problemas de salud que no le permitieron subir al escenario.

Sin dar mayores detalles, la empresa Almenara Network difundió la noticia a través de un comunicado oficial. Según explicaron desde la productora, la decisión se tomó de forma inmediata para resguardar la integridad física del cantante.

“Informamos que Ulises se encuentra atravesando un problema de salud. Por este motivo, el show programado para el día de hoy será reprogramado, priorizando su pronta recuperación”, detallaron en el mensaje oficial.

Incertidumbre por la agenda

Si bien la suspensión generó preocupación inmediata entre sus seguidores, desde el entorno del artista buscaron llevar tranquilidad al aclarar que el baile no se cancela definitivamente, sino que será reprogramado para una nueva fecha que se dará a conocer en los próximos días.

En cuanto al resto de la gira, las miradas están puestas en el compromiso de este sábado 7 de marzo en Río Cuarto. Hasta el momento, dicha presentación continúa confirmada, por lo que se espera una evolución favorable del cantante para que pueda reencontrarse con su público tras el imprevisto de anoche.

