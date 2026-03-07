El preocupante mensaje sobre el estado de salud de Ulises Bueno

WhatsApp Image 2026-03-07 at 15.12.18

Incertidumbre por la agenda

Si bien la suspensión generó preocupación inmediata entre sus seguidores, desde el entorno del artista buscaron llevar tranquilidad al aclarar que el baile no se cancela definitivamente, sino que será reprogramado para una nueva fecha que se dará a conocer en los próximos días.

En cuanto al resto de la gira, las miradas están puestas en el compromiso de este sábado 7 de marzo en Río Cuarto. Hasta el momento, dicha presentación continúa confirmada, por lo que se espera una evolución favorable del cantante para que pueda reencontrarse con su público tras el imprevisto de anoche.