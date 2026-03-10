Las botellas de vidrio vacías pueden transformarse en objetos útiles y decorativos para el hogar con ideas simples de reciclaje creativo.
Si tenés botellas de vidrio en tu casa, tenés un tesoro: los trucos más simples para reutilizarlas. (Foto: Archivo)
Durante años, la mayoría de estas botellas terminaron directamente en el contenedor de vidrio. Sin embargo, en los últimos tiempos creció una tendencia que propone reutilizar objetos cotidianos antes de descartarlos. El objetivo es doble: reducir residuos y, al mismo tiempo, crear elementos funcionales o decorativos sin gastar dinero.
El vidrio de estas botellas tiene varias ventajas. Es resistente, duradero y estéticamente atractivo. Además, muchas botellas de fernet poseen un tono oscuro que genera efectos visuales interesantes cuando se utilizan en decoración. Esa característica las convierte en un material ideal para proyectos caseros.
Con pocos materiales y algunos minutos de trabajo, es posible transformar una botella vacía en una lámpara decorativa, un recipiente para la cocina o incluso un objeto ornamental moderno. A continuación, tres ideas simples que permiten darles una segunda vida.
Uno de los usos más populares para reutilizar botellas de fernet consiste en convertirlas en lámparas o faroles decorativos. Este tipo de proyecto se volvió tendencia en redes sociales y en espacios de decoración por su estética simple y elegante.
El procedimiento es sencillo. Primero se limpia bien la botella y se retiran las etiquetas. Luego se introduce en su interior una pequeña guirnalda de luces LED o una tira de luces a pila. No es necesario perforar el vidrio ni realizar modificaciones complejas.
El resultado es un farol que genera una iluminación cálida y tenue, ideal para distintos espacios del hogar.
Algunos de los lugares donde suelen utilizarse son:
El vidrio oscuro típico de muchas botellas de fernet filtra la luz y crea un efecto visual muy agradable. Esto hace que el objeto parezca una lámpara de diseño.
También se puede personalizar el resultado con pequeños detalles decorativos:
Este tipo de reutilización tiene una ventaja importante: no requiere herramientas especiales. Con materiales económicos se puede crear un objeto que parece comprado en una tienda de decoración.
Otra forma práctica de reutilizar botellas de fernet consiste en transformarlas en recipientes para la cocina. Gracias a su forma alargada y su vidrio resistente, funcionan muy bien como envases para líquidos.
El proceso es muy simple.
Primero se debe lavar bien la botella con agua caliente y detergente para eliminar cualquier resto de bebida. Luego se retira la etiqueta y se deja secar completamente.
Una vez limpia, se puede colocar en la boca de la botella un pico vertedor, que es el mismo accesorio que utilizan muchas aceiteras profesionales.
De esta manera se pueden usar para guardar:
Este pequeño cambio convierte una botella reciclada en un elemento funcional para la cocina. Además, el vidrio oscuro ayuda a proteger el contenido de la luz, algo especialmente útil en el caso del aceite de oliva.
Muchas personas también utilizan esta idea para preparar aceites saborizados con ingredientes naturales como:
Además de ser práctico, este tipo de reutilización aporta un estilo rústico y moderno a la cocina. Varias botellas alineadas en una repisa pueden convertirse en parte de la decoración del ambiente.
Es una solución simple que evita comprar nuevos envases y al mismo tiempo reduce el desperdicio de vidrio.
El tercer uso que se volvió muy popular consiste en transformar las botellas de fernet en floreros minimalistas.
Su forma alargada y su cuello estrecho las vuelve perfectas para colocar flores individuales, ramas decorativas o plantas pequeñas. Este estilo encaja especialmente bien con las tendencias actuales de decoración, que priorizan lo simple y lo natural.
Algunas opciones que funcionan muy bien con este tipo de floreros son:
Una sola botella puede utilizarse como pieza decorativa, pero también se pueden combinar varias para crear composiciones más interesantes.
Por ejemplo:
Además, existe la posibilidad de personalizar completamente el diseño.