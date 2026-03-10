Si tenés botellas de vidrio en tu casa, tenés un tesoro: los trucos más simples para reutilizarlas

botellas de vidrio 2

Lámparas o faroles decorativos hechos con botellas

Uno de los usos más populares para reutilizar botellas de fernet consiste en convertirlas en lámparas o faroles decorativos. Este tipo de proyecto se volvió tendencia en redes sociales y en espacios de decoración por su estética simple y elegante.

El procedimiento es sencillo. Primero se limpia bien la botella y se retiran las etiquetas. Luego se introduce en su interior una pequeña guirnalda de luces LED o una tira de luces a pila. No es necesario perforar el vidrio ni realizar modificaciones complejas.

El resultado es un farol que genera una iluminación cálida y tenue, ideal para distintos espacios del hogar.

Algunos de los lugares donde suelen utilizarse son:

Balcones o terrazas

Patios y jardines

Estanterías del living

Mesas de luz

Rincones decorativos

El vidrio oscuro típico de muchas botellas de fernet filtra la luz y crea un efecto visual muy agradable. Esto hace que el objeto parezca una lámpara de diseño.

También se puede personalizar el resultado con pequeños detalles decorativos:

Envolver la botella con hilo de yute o cuerda

Pintar partes del vidrio con pintura acrílica

Colocar pequeñas piedras o arena en la base

Agregar etiquetas decorativas

Este tipo de reutilización tiene una ventaja importante: no requiere herramientas especiales. Con materiales económicos se puede crear un objeto que parece comprado en una tienda de decoración.

botellas de vidrio 3

Recipientes para aceite, vinagre o aderezos caseros

Otra forma práctica de reutilizar botellas de fernet consiste en transformarlas en recipientes para la cocina. Gracias a su forma alargada y su vidrio resistente, funcionan muy bien como envases para líquidos.

El proceso es muy simple.

Primero se debe lavar bien la botella con agua caliente y detergente para eliminar cualquier resto de bebida. Luego se retira la etiqueta y se deja secar completamente.

Una vez limpia, se puede colocar en la boca de la botella un pico vertedor, que es el mismo accesorio que utilizan muchas aceiteras profesionales.

De esta manera se pueden usar para guardar:

Aceite de oliva

Vinagre

Aceites saborizados

Aderezos caseros

Salsas líquidas

Este pequeño cambio convierte una botella reciclada en un elemento funcional para la cocina. Además, el vidrio oscuro ayuda a proteger el contenido de la luz, algo especialmente útil en el caso del aceite de oliva.

Muchas personas también utilizan esta idea para preparar aceites saborizados con ingredientes naturales como:

Ajo

Romero

Orégano

Ají seco

Limón

Además de ser práctico, este tipo de reutilización aporta un estilo rústico y moderno a la cocina. Varias botellas alineadas en una repisa pueden convertirse en parte de la decoración del ambiente.

Es una solución simple que evita comprar nuevos envases y al mismo tiempo reduce el desperdicio de vidrio.

botellas de vidrio 4

Floreros minimalistas que se adaptan a cualquier espacio

El tercer uso que se volvió muy popular consiste en transformar las botellas de fernet en floreros minimalistas.

Su forma alargada y su cuello estrecho las vuelve perfectas para colocar flores individuales, ramas decorativas o plantas pequeñas. Este estilo encaja especialmente bien con las tendencias actuales de decoración, que priorizan lo simple y lo natural.

Algunas opciones que funcionan muy bien con este tipo de floreros son:

Flores secas

Eucalipto

Lavanda

Ramas naturales

Flores de tallo largo

Una sola botella puede utilizarse como pieza decorativa, pero también se pueden combinar varias para crear composiciones más interesantes.

Por ejemplo:

Tres botellas de diferentes alturas sobre una mesa

Un grupo de botellas sobre una repisa

Una fila decorativa en el centro de la mesa del comedor

Además, existe la posibilidad de personalizar completamente el diseño.