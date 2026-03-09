Brecha en salud: más de la mitad de las mujeres afirman que su dolor no es tomado en serio

Los datos coinciden en que mientras el 49% de los hombres reportan haber visto su dolor tratado de manera diferente, desacreditado o discriminado, esa cifra asciende al 58% entre las mujeres, una diferencia de 9 puntos porcentuales.

En esa línea, el estudio registró que el 91% de las personas han experimentado dolor en el último año, mientras que el 58% de las mujeres reportaron dolor no reconocido. Otro 53% de las mujeres expresaron haberse sentido estigmatizadas por el dolor. Otro dato llamativo es que en Brasil, el 74% de las mujeres denunciaron discriminación debido a la experimentación de su dolor.

El dolor como tabú y los cólicos menstruales

Entre otros datos revelados, el 39% de las personas consideraron el dolor como un tabú, y reportaron todavía un aumento de esa proporción en las mujeres jóvenes.

En particular, allí apareció un viejo conocido dolor para las mujeres: el menstrual. Según la encuesta, es percibido como "socialmente reprimido" y evitado, incluso, en "conversaciones con profesionales de la salud".

Licencia por Menstruación

Además, el 32% de quienes sienten dolor temen ser juzgados si hablan de lo que sienten. Entre las mujeres, la soledad asociada al dolor es significativa: según la escala académicamente validada de la UCLA, alcanza al 34%. A nivel global, el 42% de las encuestadas se siente sola habitualmente cuando tiene dolor, el 53% se aísla de situaciones sociales y el 37% siente que nadie la comprende realmente.







La incomprensión frente al dolor

La alfabetización en salud es la capacidad de una persona para comprender y utilizar información para tomar decisiones sobre su salud, evalúan desde Haleon. Y, según la última encuesta de HPI, es uno de los mayores obstáculos que impiden que las personas afronten el dolor de manera eficaz.

Para la mayoría de las personas, un profesional de la salud es el primer punto de contacto cuando se trata del dolor. Sin embargo, a menudo es precisamente ahí donde la confusión frena nuestro proceso de manejo del dolor. Casi la mitad de las personas encuestadas afirmó que le resulta difícil entender la información sobre el manejo del dolor porque los médicos utilizan un lenguaje demasiado científico.

dolor Haleon

Las posibles soluciones

Pero la investigación también marca las posibles soluciones. Los encuestados reportaron en el 72% de los casos la necesidad de ampliar el acceso a la atención médica como un acción que puede contrarrestar la sensación de incomprensión. Un 68% también consideró que hay que combatir los sesgos y prejuicios con mayor empatía. Y un 57% indicó que hay que fortalecer la alfabetización en salud.

La alfabetización implica que la información sea clara y accesible. Así, las mujeres ganan autonomía para nombrar sus síntomas, buscar ayuda con más confianza y tomar decisiones más informadas sobre sus propios cuerpos.

Más de la mitad de las mujeres afirman sentirse mejor comprendidas al ser atendidas por profesionales de su mismo género, y 7 de cada 10 manifiestan mayor seguridad al hablar con quienes comparten aspectos de su identidad.

"Reconocer esta situación es el primer paso para transformarla. posteriormente, debemos avanzar en tres frentes: fomentar la empatía en la atención, garantizar información verdaderamente accesible y crear entornos que acojan y validen la experiencia femenina", completó Mariana Lucena.