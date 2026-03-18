Misterio en la madrugada: un video reaviva la leyenda del duende en Salta

El material, publicado en TikTok por el usuario Martin.Sola6, se viralizó en pocas horas y se replicó en grupos de WhatsApp. Aunque no existe confirmación oficial sobre lo que se observa en las imágenes, el episodio reavivó viejas creencias: mientras algunos aseguran haber vivido experiencias similares, otros atribuyen la escena a un efecto visual provocado por la lluvia y la oscuridad.