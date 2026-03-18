Misterio en la madrugada: un video reaviva la leyenda del duende en Salta

La fuerte tormenta que azotó en las últimas horas la zona norte de la ciudad de Salta no solo dejó calles anegadas y vecinos en vela, sino que también dio lugar a un episodio que rápidamente empezó a generar repercusión.
Ocurrió durante la tormenta en la zona norte de la ciudad. Un vecino filmó una silueta llamativa y el material generó debate en redes.
La fuerte tormenta que azotó en las últimas horas la zona norte de la ciudad de Salta no solo dejó calles anegadas y vecinos en vela, sino que también dio lugar a un episodio que rápidamente empezó a generar repercusión.
En medio del incesante ruido de la lluvia golpeando techos y veredas, un vecino del barrio Ciudad del Milagro decidió salir a la calle para comprobar la situación. Sin embargo, lo que registró con su celular distó mucho de lo esperado.
Un video que circula en redes sociales muestra lo que el hombre describió como “algo raro” en una esquina del barrio: una figura pequeña con movimientos llamativos. Algunos usuarios sostienen que podría tratarse de un supuesto “duende”, una imagen muy presente en los relatos populares del norte argentino.
El material, publicado en TikTok por el usuario Martin.Sola6, se viralizó en pocas horas y se replicó en grupos de WhatsApp. Aunque no existe confirmación oficial sobre lo que se observa en las imágenes, el episodio reavivó viejas creencias: mientras algunos aseguran haber vivido experiencias similares, otros atribuyen la escena a un efecto visual provocado por la lluvia y la oscuridad.