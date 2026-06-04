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ANSES realiza un pago único a jubilados en junio: cuáles son las fechas de depósito

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya comenzó con el desembolso de los haberes correspondiente al sexto mes del año. Cuál es la novedad para los jubilados.

Rubén Giedrys
por Rubén Giedrys |
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Cuáles son las fechas de depósito de este pago único para jubilados (Foto: A24.com).

Cuáles son las fechas de depósito de este pago único para jubilados (Foto: A24.com).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos correspondiente a junio de 2026, un mes que llega con ingresos reforzados para millones de beneficiarios debido a la combinación de aumentos, aguinaldo y bonos extraordinarios.

Leé también AUH y SUAF de ANSES: modifican los requisitos y darán de baja a los siguientes beneficiarios
Modifican los requisitos y darán de baja a los siguientes beneficiarios (Foto: A24.com).

La principal novedad alcanza a los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos, quienes recibirán un monto significativamente superior al habitual gracias al pago simultáneo del medio aguinaldo y un refuerzo económico de $70.000.

Además, el organismo previsional confirmó un incremento del 2,58% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, porcentaje que surge de la actualización mensual basada en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec.

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en junio

Con la aplicación del aumento, el haber mínimo jubilatorio quedó establecido en $403.317,99. A esa cifra se suman el bono extraordinario y el Sueldo Anual Complementario (SAC), lo que eleva de manera considerable el ingreso mensual.

Los montos confirmados por ANSES son los siguientes:

  • Jubilación mínima: $403.317,99.
  • Bono extraordinario: $70.000.
  • Medio aguinaldo: $201.659.
  • Total para quienes cobran la mínima: $674.976,99.

En tanto, otros beneficios previsionales quedaron conformados de la siguiente manera:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $553.981,59.
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $493.483,89.
  • Asignaciones: los nuevos valores para AUH y SUAF

Las asignaciones administradas por ANSES también recibieron la actualización correspondiente.

Desde junio, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán $144.932 por cada hijo, mientras que la AUH por discapacidad alcanzará los $471.915.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF quedó fijada en $72.474.

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Jubilados de ANSES: informan el calendario oficial con las fechas de cobro de junio

Jubilados de ANSES: informan el calendario oficial con las fechas de cobro de junio

ANSES: calendario de pagos para jubilados junio 2026

Los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos comenzarán a cobrar a partir del 8 de junio, según la terminación de su DNI.

Jubilaciones mínimas

  • DNI terminados en 0: 8 de junio.
  • DNI terminados en 1: 9 de junio.
  • DNI terminados en 2: 10 de junio.
  • DNI terminados en 3: 11 de junio.
  • DNI terminados en 4: 12 de junio.
  • DNI terminados en 5: 16 de junio.
  • DNI terminados en 6: 17 de junio.
  • DNI terminados en 7: 18 de junio.
  • DNI terminados en 8: 19 de junio.
  • DNI terminados en 9: 22 de junio.

En el caso de quienes perciben haberes superiores al mínimo, los pagos se concentrarán en la última semana del mes.

Jubilaciones superiores a la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

ANSES: calendario de pagos para AUH y SUAF junio 2026

Los titulares de la AUH y de las asignaciones familiares cobrarán siguiendo el mismo cronograma dispuesto para los jubilados que perciben el haber mínimo.

  • DNI terminados en 0: 8 de junio.
  • DNI terminados en 1: 9 de junio.
  • DNI terminados en 2: 10 de junio.
  • DNI terminados en 3: 11 de junio.
  • DNI terminados en 4: 12 de junio.
  • DNI terminados en 5: 16 de junio.
  • DNI terminados en 6: 17 de junio.
  • DNI terminados en 7: 18 de junio.
  • DNI terminados en 8: 19 de junio.
  • DNI terminados en 0: 22 de junio.

Cuándo cobran la Asignación por Embarazo de ANSES en junio 2026

ANSES también confirmó las fechas para las beneficiarias de la Asignación por Embarazo.

  • DNI terminados en 0: 10 de junio.
  • DNI terminados en 1: 11 de junio.
  • DNI terminados en 2: 12 de junio.
  • DNI terminados en 3: 16 de junio.
  • DNI terminados en 4: 17 de junio.
  • DNI terminados en 5: 18 de junio.
  • DNI terminados en 6: 19 de junio.
  • DNI terminados en 7: 22 de junio.
  • DNI terminados en 8: 23 de junio.
  • DNI terminados en 0: 24 de junio.

Pensiones No Contributivas de ANSES: cuándo cobran en junio 2026

Los titulares de Pensiones No Contributivas tendrán acreditados sus haberes durante los primeros días hábiles del calendario.

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio.

Rubén Giedrys
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