ANSES realiza un pago único a jubilados en junio: cuáles son las fechas de depósito

Los montos confirmados por ANSES son los siguientes:

Jubilación mínima: $403.317,99.

Bono extraordinario: $70.000.

Medio aguinaldo: $201.659.

Total para quienes cobran la mínima: $674.976,99.

En tanto, otros beneficios previsionales quedaron conformados de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $553.981,59.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $493.483,89.

Asignaciones: los nuevos valores para AUH y SUAF

Las asignaciones administradas por ANSES también recibieron la actualización correspondiente.

Desde junio, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán $144.932 por cada hijo, mientras que la AUH por discapacidad alcanzará los $471.915.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF quedó fijada en $72.474.

Jubilados_ANSES Jubilados de ANSES: informan el calendario oficial con las fechas de cobro de junio

ANSES: calendario de pagos para jubilados junio 2026

Los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos comenzarán a cobrar a partir del 8 de junio, según la terminación de su DNI.

Jubilaciones mínimas

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.

En el caso de quienes perciben haberes superiores al mínimo, los pagos se concentrarán en la última semana del mes.

Jubilaciones superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

ANSES: calendario de pagos para AUH y SUAF junio 2026

Los titulares de la AUH y de las asignaciones familiares cobrarán siguiendo el mismo cronograma dispuesto para los jubilados que perciben el haber mínimo.

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 0: 22 de junio.

Cuándo cobran la Asignación por Embarazo de ANSES en junio 2026

ANSES también confirmó las fechas para las beneficiarias de la Asignación por Embarazo.

DNI terminados en 0: 10 de junio.

DNI terminados en 1: 11 de junio.

DNI terminados en 2: 12 de junio.

DNI terminados en 3: 16 de junio.

DNI terminados en 4: 17 de junio.

DNI terminados en 5: 18 de junio.

DNI terminados en 6: 19 de junio.

DNI terminados en 7: 22 de junio.

DNI terminados en 8: 23 de junio.

DNI terminados en 0: 24 de junio.

Pensiones No Contributivas de ANSES: cuándo cobran en junio 2026

Los titulares de Pensiones No Contributivas tendrán acreditados sus haberes durante los primeros días hábiles del calendario.