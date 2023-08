"Modo Anti Espía" de WhatsApp: qué es y cómo activarlo

image.png

El truco de WhatsApp para aumentar aún más tu privacidad

Esta herramienta tiene como función evitar que el usuario sea espiado mediante la cámara y otras variantes de su celular

Cabe destacar que la función está disponible tanto para dispositivos Android como iOS y sin la necesidad de descargar aplicaciones externas al servicio de mensajería.

Teniendo eso presente, se deben seguir una serie de simples pasos:

Ubicar el ícono de WhatsApp en la pantalla de inicio del celular .

. Pulsarlo por unos segundos

Entre las opciones que aparecerán, clickear el símbolo de la “i” o “Info. de la aplicación”.

Clcikear en “Permisos”.

Allí figurará la opción “ Con permiso ”, que servirá para que no espíen.

”, que servirá para que no espíen. Darle a la opción “Cámara” y luego “No permitir”.

Hacer lo mismo con el “Micrófono” y “Ubicación”.

De esa manera el componente habrá pasado a la sección “Sin permiso”. Es importante aclarar que no se podrán enviar notas de voz, tomar fotos o enviar ubicaciones por WhatsApp, ya que previamente se deberá volver a darle el acceso de los componentes.

WhatsApp Plus: cómo contar con la última versión de la aplicación

Al tratarse de una aplicación no oficial, este software no se encuentra disponible en tiendas como Play Store o iOS. Por ello, para conseguirla se debe primero descargar la APK, que se puede buscar en Google APK WhatsApp Plus y elegir instalar en alguno de los links que aparecerán.

Una vez descargada, se deben seguir una serie de pasos:

Ingresar a los Ajustes del teléfono.

Dirigirse a "Seguridad".

Seleccionar "Fuentes desconocidas".

Clickear en "Aceptar".

Finalmente, ejecutar el archivo APK que se descargó.

Si bien este software tiene funciones muy similares al servicio de mensajería, WhatsApp Plus, presenta algunos diferenciales en cuanto a mayor cantidad de emojis, tamaño de archivos y otros accesos.